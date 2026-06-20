Sábado, 20 de Junho de 2026
10°C 13°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 42 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/06/2026 às 09h40
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 42 milhões neste sábado
© Marcello Casal JrAgência Brasil

As seis dezenas do concurso 3.021 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo .

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 42 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa .

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 39 minutos

Misantropia: saiba o que significa mensagem disparada em alerta falso

Sistema da Defesa Civil emitiu alerta falso nesta madrugada
Geral Há 2 horas

PF vai investigar alerta falso da Defesa Civil após invasão hacker

Alarme sonoro e mensagem foram enviados aos celulares da população
Geral Há 2 horas

Sistema da Defesa Civil é suspenso após invasão e disparo falso

Secretaria afirmou, em nota, que vai acionar a Polícia Federal

 -
Sistema prisional Há 14 horas

Governo do Estado nomeia mais 414 servidores concursados para a Polícia Penal

O governo do Estado publicou, em edição extra do Diário Oficial (DOE) desta sexta-feira (19/6), a nomeação de mais 371 policiais penais e 43 técnic...

 -
Segurança Pública Há 16 horas

Governo do Estado divulga resultados do maior concurso da história do Instituto-Geral de Perícias

O governo do Estado, por meio do Instituto-Geral de Perícias (IGP), vinculado à Secretaria da Segurança Pública (SSP), divulgou os resultados dos e...

Tenente Portela, RS
11°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 13°
10° Sensação
0.72 km/h Vento
84% Umidade
100% (0.33mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Domingo
18°
Segunda
12°
Terça
10°
Quarta
12°
Quinta
14°
Últimas notícias
Geral Há 33 minutos

Misantropia: saiba o que significa mensagem disparada em alerta falso
Saúde Há 1 hora

Brasil deverá ter centro para enfrentamento de emergências em saúde

Esportes Há 2 horas

Saiba quando será o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo
Geral Há 2 horas

PF vai investigar alerta falso da Defesa Civil após invasão hacker
Geral Há 2 horas

Sistema da Defesa Civil é suspenso após invasão e disparo falso

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 +0,00%
Euro
R$ 5,91 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 348,280,05 +1,04%
Ibovespa
168,333,61 pts 0.03%
Mega-Sena
Concurso 3020 (18/06/26)
06
09
17
27
29
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3714 (18/06/26)
03
04
05
06
09
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2938 (17/06/26)
00
13
14
17
18
21
23
30
32
39
53
64
67
68
70
71
85
89
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2971 (17/06/26)
08
12
14
18
30
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias