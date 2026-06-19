Cresol lança novidades do Plano Safra 26/27 em Três Passos

Aconteceu na noite desta sexta-feira (19), no Clube Ipiranga em Três Passos (RS), o segundo encontro do Painel Agro Cresol. O evento contou com a presença do presidente da Cresol Confederação, Cledir Magri, que apresentou em primeira mão as principais novidades e mudanças do novo Plano Safra 26/27.

Durante o painel, foram destacados os investimentos e as linhas de crédito voltadas para a Agricultura Familiar, Agricultura Empresarial, além de seguros do Proagro e renegociações de dívidas.

Um dos grandes destaques da noite foi o anúncio da antecipação de recursos para o planejamento dos produtores, valor este que em 2026 promete superar os R$ 260 milhões repassados no ano anterior, gerando ainda mais economia e competitividade para o setor agropecuário.

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