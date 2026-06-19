SCGÁS participa do encerramento dos workshops do Plano de Transição Energética Justa de Santa Catarina

Foto: Comunicação/SCGÁS

Presente em todos os workshops realizados pelo Governo do Estado, a Companhia reforçou o papel do biometano e da integração energética na construção de um futuro mais sustentável

A SCGÁS esteve presente nesta terça-feira (17) no último workshop do Plano de Transição Energética Justa de Santa Catarina, iniciativa do Governo do Estado que vem promovendo debates regionais sobre os desafios e oportunidades para o futuro energético catarinense. O evento foi realizado em Florianópolis e reuniu representantes do poder público, do setor produtivo e de instituições estratégicas do estado.

A abertura do evento contou com a participação do diretor-presidente da SCGÁS, Otmar Josef Müller, que ressaltou a importância da iniciativa para consolidar as demandas e potencialidades do estado. “O plano também é importante para o posicionamento de Santa Catarina perante o governo federal, inclusive para termos subsídios para buscar novos recursos e avançar nessa área”, destaca Müller.

A Companhia também participou da programação técnica por meio da apresentação de Antônio Rogério, engenheiro da Gerência Comercial Industrial Veicular (GEINV) da SCGÁS. Em sua fala, ele abordou o potencial do biometano a ser ofertado em Santa Catarina e as oportunidades que essa fonte renovável representa para a diversificação da matriz energética do estado.

“A SCGÁS deve ser vista não apenas como uma distribuidora de gás, mas como uma integradora estratégica para a transição energética justa, atuando na conexão entre diferentes fontes energéticas e contribuindo para a construção de soluções sustentáveis”, reforça o engenheiro.

A presença da SCGÁS no workshop de Florianópolis encerra uma participação ativa em uma parte do processo de construção do Plano de Transição Energética Justa. Ao longo dos últimos meses, a Companhia esteve presente em todos os eventos promovidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde (SEMAE), contribuindo com discussões técnicas e institucionais sobre o papel do gás natural, do biogás e do biometano na transformação da matriz energética catarinense.

As apresentações tiveram início no workshop da Região Oeste, realizado em Chapecó, onde foram debatidos o panorama do biogás e do biometano na transição energética de Santa Catarina. Em seguida, a Companhia acompanhou o workshop da Região Meio-Oeste e Planalto Serrano, em Caçador, voltado às discussões sobre silvicultura sustentável e geração de energia por biomassa. Nos workshops de Chapecó e Caçador, o Gerente Comercial Industrial e Veicular da SCGAS, Rafael Nicolazzi, participou de painéis apresentando a rede de distribuição de gás canalizado como uma infraestrutura eficaz, segura e mais econômica para a distribuição de gás natural e biometano, como fontes de energia de menor emissão para uma transição energética justa. A programação também incluiu a apresentação do diagnóstico preliminar do Plano, realizada em Criciúma, reunindo contribuições de diferentes setores para a construção das diretrizes estratégicas do documento.

O encontro realizado em Florianópolis marca o encerramento do ciclo de workshops com o painel “Diagnóstico e Caminhos para a Diversificação Energética em Santa Catarina”, consolidando as contribuições recebidas ao longo do processo participativo. Os eventos têm o objetivo de construir, de forma colaborativa, caminhos para uma transição energética que combine sustentabilidade, segurança energética e desenvolvimento econômico.

Para a SCGÁS, a participação em todas as etapas reforça o compromisso da Companhia com o planejamento energético de longo prazo e com o desenvolvimento de soluções que contribuam para uma matriz energética mais diversificada, eficiente e sustentável para Santa Catarina.