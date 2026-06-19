Envolvido em tiroteio na campanha eleitoral de 2022 é preso na Bolívia

A Polícia Federal informou nesta sexta-feira (19) a prisão de um foragido brasileiro em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em atuação conjunta com a polícia local.

O homem participou de um tiroteio ocorrido em 2022 na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, durante uma atividade da campanha do então candidato a governador do estado Tarcísio de Freitas.

O alvo foi rastreado pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (Ficco/SP) e seu paradeiro foi informado às autoridades bolivianas. A cidade de Santa Cruz de La Sierra, a mais populosa da Bolívia, tem enfrentado a presença de membros da facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

Após investigação da Secretaria de Segurança Pública paulista, foi descartada a hipótese de ataque à campanha eleitoral no tiroteio em Paraisópolis , ocorrido há poucas semanas da eleição de 2022. Na ocasião, um homem de 27 anos foi morto.

A Ficco/SP é composta pela Polícia Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais, Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, atuando de forma integrada no enfrentamento às organizações criminosas.



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