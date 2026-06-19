Sexta, 19 de Junho de 2026
10°C 12°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Marcel Rohner entra para o conselho da Titanbay

Uma das figuras mais importantes da gestão de patrimônio da Europa passou a fazer parte do conselho da Titanbay como Diretor Não Executivo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/06/2026 às 17h57

LONDRES, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Titanbay anunciou hoje a nomeação de Marcel Rohner, Vice-Presidente da UBP SA, Presidente da Swiss Bankers Association e ex-CEO do Grupo UBS AG, como Diretor Não Executivo do conselho de administração do grupo.

Poucas figuras estão mais ligadas ao centro da gestão de patrimônio europeia. Rohner liderou o UBS durante a crise financeira global como CEO do Grupo de 2007 a 2009. Ele atua no Conselho do Union Bancaire Privée desde 2016. Desde 2021, ele preside a Swiss Bankers Association, o órgão que define políticas e padrões dos bancos suíços, uma das maiores indústrias de gestão de patrimônio do mundo.

A sua decisão de passar a fazer parte da Titanbay é o sinal mais claro da direção do centro de gravidade dos mercados privados. Os gestores de patrimônio europeus estão correndo para ampliar o acesso dos clientes a alternativas. Os gestores de ativos estão em busca de rotas mais eficientes para o canal de patrimônio. Titanbay fica entre os dois, com uma tecnologia desenvolvida especificamente para fundos de mercados privados. Tudo o que a indústria ainda faz manualmente ou une de provedores de serviços diferentes, a Titanbay executa em um só lugar, com uma infraestrutura desenvolvida internamente.

“Marcel é uma das figuras mais respeitadas da gestão de patrimônio da Europa. Pouquíssimas pessoas da nossa indústria são decisores com mais peso”, disse Michael Gruener, Co-CEO da Titanbay. “Sua liderança na UBS, seu longo mandato no conselho do UBP e seus cinco anos moldando o setor bancário suíço na Swiss Bankers Association são vantagens que quase ninguém tem no setor. A entrada de Marcel para o nosso conselho, ajudando a moldar os próximos passos, é um momento extraordinário para a nossa empresa. A sorte é nossa.

Marcel Rohner disse: “Os mercados privados estão se tornando uma alocação central para clientes de patrimônios europeus, mas a infraestrutura do setor não está acompanhando esse movimento. A Titanbay criou algo diferente, com tecnologia e operações desenvolvidas especificamente para essa classe de ativos, usadas por gestores de patrimônio e gestores de ativos sérios. Estou pronto para trabalhar com o conselho durante o seu avanço para seu próximo capítulo.”

Sobre Marcel Rohner

Marcel Rohner é Vice-Presidente do Conselho do Union Bancaire Privée, Presidente da Swiss Bankers Association e ex-CEO do Grupo UBS AG (2007 a 2009), onde liderou o banco durante a crise financeira global. Ele atua como Presidente da Swiss Bankers Association desde 2021, tendo passado cinco anos moldando a política em toda o setor bancário suíço, tendo passado o seu cargo para Giorgio Pradelli no Dia dos Banqueiros em setembro de 2026. Ele fez seu PhD em Economia na University of Zurich.

Sobre a Titanbay

A Titanbay é a única empresa que estrutura, lança, administra e negocia fundos de mercados privados em um só lugar, tendo criado uma tecnologia específica que não existia antes.

Os gestores de ativos usam a Titanbay para levar fundos de mercados privados ao mercado com administração em escala. Os gestores de patrimônio acessam e negociam esses fundos nos sistemas existentes. A infraestrutura tecnológica e regulatória da Titanbay conecta ambos os lados, automatizando a complexidade operacional que tradicionalmente fragmenta a indústria.

Para mais informações, visite titanbay.com


Contato com a mídia Danielle Wilde Dirigente de Marketing, Titanbay [email protected]

Primary Logo


GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001188117)
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 2 horas

Lula assina decreto que prevê bloqueio de recursos de bets ilegais

Valores serão transferidos para fundo de combate ao crime organizado

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Motoristas de apps e taxistas já podem pedir financiamento

Benefício do Move Aplicativos serve para renovar frota

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 6 horas

Empregadores têm até sábado para enviar dados ao eSocial

Dados são indispensáveis para trabalhadores receberem o abono social

 © José Cruz/Agência Brasil
Economia Há 21 horas

Brasil sentiu menos o aumento do petróleo que outros países, diz Ineep

Gasolina e diesel tiveram altas menores que a média mundial

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 1 dia

Receita paga lote especial de restituição automática em julho

Consulta poderá ser feita a partir do dia 8 de julho

Tenente Portela, RS
11°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 12°
11° Sensação
0.63 km/h Vento
99% Umidade
100% (20.41mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Sábado
13°
Domingo
19°
Segunda
12°
Terça
10°
Quarta
11°
Últimas notícias
Tecnologia Há 31 minutos

Workvivo Lança Workvivo HQ, Sede Digital Nativa em IA Para Todos os Funcionários
Justiça Há 31 minutos

Envolvido em tiroteio na campanha eleitoral de 2022 é preso na Bolívia
Direitos Humanos Há 31 minutos

BID anuncia US$ 5,8 bi para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza
Justiça Há 31 minutos

Mendes vota para manter íntegra da invalidação do marco temporal
Cresol Há 1 hora

Cresol lança novidades do Plano Safra 26/27 em Três Passos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,12%
Euro
R$ 5,91 -0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 345,207,34 +0,55%
Ibovespa
168,333,61 pts 0.03%
Mega-Sena
Concurso 3020 (18/06/26)
06
09
17
27
29
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3714 (18/06/26)
03
04
05
06
09
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2938 (17/06/26)
00
13
14
17
18
21
23
30
32
39
53
64
67
68
70
71
85
89
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2971 (17/06/26)
08
12
14
18
30
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias