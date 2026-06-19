Sexta, 19 de Junho de 2026
10°C 12°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Conferência de Bonn tem avanços limitados e impasses para COP31

Financiamento e adaptação são entraves das negociações climáticas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/06/2026 às 00h06

As negociações realizadas na Conferência de Bonn sobre Mudanças Climáticas (SB64), na Alemanha, terminaram nesta quinta-feira (18) com impasses e avanços limitados .

A avaliação de instituições envolvidas no debate é de que temas centrais da agenda internacional permanecem sem solução e deverão voltar ao centro dos debates na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), marcada para novembro, na Turquia.

Em comunicado divulgado após o encerramento da SB64, o secretário-executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas (UNFCCC), Simon Stiell, disse que as reuniões reforçaram a importância da cooperação internacional e da implementação dos compromissos assumidos no Acordo de Paris.

Segundo ele, os trabalhos técnicos realizados em Bonn criaram bases para que os países avancem nas negociações da próxima conferência do clima.

Para organizações da sociedade civil, porém, o balanço foi mais cauteloso ou crítico . O Observatório do Clima (OC) classificou o resultado como decepcionante e avaliou que a conferência foi marcada por incertezas políticas e dificuldades para avançar em temas fundamentais.

"Bonn naufragou. Os próprios negociadores, à noite, pareciam incrédulos diante da amplidão da falta de consenso entre eles mesmos em itens de agenda tão diversos quanto a meta global de adaptação, o programa de trabalho de mitigação e as sinergias entre as convenções do Rio", diz o texto do observatório.

A organização destacou que houve resistências dos negociadores inclusive para preservar compromissos previamente acordados e para adiar a publicação de documentos importantes sobre a crise climática.

"Um desdobramento particularmente surreal foi a investida de alguns países em desenvolvimento contra a fundação do regime climático, a ciência. Puxados por China e Índia, membros do G77, o bloco das nações do Sul Global, vêm trabalhando para adiar a publicação do AR7, o próximo relatório do IPCC (o painel do clima da ONU)", diz outro trecho do OC.

Implementação

Na mesma linha, a LACLIMA afirmou que os últimos dias da SB64 foram marcados por bloqueios sistêmicos e decisões adiadas. Segundo a organização, negociações sobre financiamento climático, agricultura, mitigação, adaptação e sinergias entre as Convenções do Rio ficaram sem consenso ou foram transferidas para a COP31.

A analista de políticas climáticas Marina Guião destacou os impasses em torno do financiamento público internacional.

“Houve um impasse se o tema terá um item de agenda e uma decisão na COP31 ou se seguirá apenas como um diálogo. Para preservar o mandato de Belém, o presidente da COP30 enviou uma carta ao secretário-executivo da UNFCCC reiterando a necessidade desse espaço estruturado”, disse.

A Climate Action Network (CAN) avaliou que um dos principais pontos de preocupação foi o impasse nas negociações sobre adaptação . Segundo a rede, embora tenha havido avanços na agenda de transição justa, divergências sobre financiamento impediram consensos na Meta Global de Adaptação, adiando decisões relevantes.

Em comunicado divulgado ao fim da conferência, a organização afirmou que o bloqueio nas negociações sobre adaptação evidencia a necessidade de ampliar o apoio financeiro aos países em desenvolvimento e de acelerar a implementação dos compromissos já assumidos.

Visão mais positiva

A World Wildlife Fund (WWF) adotou uma avaliação mais positiva sobre o encontro e considerou que Bonn consolidou uma mudança gradual do foco das negociações, passando das promessas para a implementação .

O líder de mudanças climáticas da instituição, Alexandre Prado, atribuiu importância ao papel exercido pela presidência brasileira da COP30.

“Sua coragem de trazer temas urgentes para a conversa climática definiu o cenário para o que vimos em Bonn. O sucesso - ou não - dessas iniciativas talvez só fique evidente no próximo Balanço Global. Mas elas nos colocaram falando sobre implementação real todos os dias, em todas as reuniões em Bonn, e isso já é significativo”, afirmou.

Na avaliação da líder de estratégia internacional do WWF-Brasil, Tatiana Oliveira, a participação ampla dos países reforçou o compromisso com o multilateralismo, mas é preciso ir além.

“Agora, o desafio é transformar esse engajamento político em resultados concretos, especialmente quando falamos de financiamento climático, que continua sendo uma agenda sem entregas concretas, embora seja um elemento central para viabilizar a implementação das ações de mitigação e adaptação nos países e comunidades que mais precisam”, disse.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 2 horas

Veja os resultados dos jogos de quinta-feira (18) na Copa

Atacante tcheco fez o gol mais rápido do Mundial
Esportes Há 2 horas

Cruzeiro feminino chega a sete desfalques pela mesma lesão

Nova baixa, Paloma Maciel rompeu ligamento com a seleção brasileira

 Atleta recebe apoio de R$ 100 mil do governo do Estado, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte -Foto: Manuela München/Divulgação Ascom SEL
Esporte e lazer Há 5 horas

Patinadora, apoiada pelo Programa Pró-Esporte RS, é a única atleta do Estado convocada para seleção brasileira

A patinadora Manuela Liz Lamb München, 10 anos, apoiada pelo Programa Pró-Esporte RS , foi a única atleta gaúcha convocada para integrar a seleção ...
Esportes Há 5 horas

África do Sul sofre gol aos 6 min, reage e empata com República Tcheca

Jogo teve estreia de trio feminino na arbitragem
Esportes Há 7 horas

Brasil garante seleções da ginástica artística no Mundial da Holanda

Rebeca Andrade é atração no Pan da modalidade, que ocorre no Rio

Tenente Portela, RS
12°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 12°
11° Sensação
2.71 km/h Vento
72% Umidade
100% (20.41mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Sábado
13°
Domingo
19°
Segunda
12°
Terça
10°
Quarta
11°
Últimas notícias
Educação Há 2 horas

Governo do Estado divulga resultados finais e homologa concurso do magistério
Esportes Há 2 horas

Veja os resultados dos jogos de quinta-feira (18) na Copa
Esportes Há 2 horas

Conferência de Bonn tem avanços limitados e impasses para COP31
Economia Há 2 horas

Brasil sentiu menos o aumento do petróleo que outros países, diz Ineep
PGE Há 2 horas

Governo do Estado oficializa acordo com Ministério Público para reduzir passivo milionário em multas do sistema prisional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,10%
Euro
R$ 5,91 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 342,808,10 -0,36%
Ibovespa
168,277,55 pts -0.1%
Mega-Sena
Concurso 3020 (18/06/26)
06
09
17
27
29
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3714 (18/06/26)
03
04
05
06
09
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2938 (17/06/26)
00
13
14
17
18
21
23
30
32
39
53
64
67
68
70
71
85
89
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2971 (17/06/26)
08
12
14
18
30
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias