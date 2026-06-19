RS tem alerta para chuva e ventania nesta sexta; saiba onde o risco é maior

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou o Estado em alerta amarelo para chuva intensa, com volume que pode chegar a 50 milímetros no Oeste, no Noroeste e nas Missões — as regiões de maior risco. O comunicado é válido até o fim do dia.
Segundo a Climatempo, no Centro e na Campanha, a chuva será forte e constante. Já nos Vales, na Região Metropolitana e no Litoral, as pancadas serão mais fracas e isoladas, mas o céu fica nublado durante quase todo o dia.
Em Porto Alegre, a sexta-feira será de céu encoberto, com chuva entre a manhã e a tarde. O vento sopra forte em alguns períodos e intensifica a sensação de frio.
A frente fria enfraquece ao longo do sábado (20), mas a umidade ainda mantém o tempo instável em algumas áreas.
O céu segue mais fechado no Norte, nos Vales, no Nordeste e na Região Metropolitana, onde há chance de chuva fraca durante o dia.
Nas demais regiões — sobretudo no Oeste, na Campanha e na Fronteira Oeste — o cenário melhora, com menos nuvens e aberturas de sol.
O domingo (21), primeiro dia oficial do inverno, começa com tempo estável na maior parte do Rio Grande do Sul.
O sol aparece entre nuvens em diversas regiões e ajuda as temperaturas a subir à tarde.
A instabilidade, porém, volta ao Estado entre a tarde e a noite, com pancadas isoladas nas Missões, no Noroeste, no Norte e em áreas próximas aos Vales.
Na Campanha, na Fronteira Oeste, no Sul e em parte da Região Central, o tempo permanece firme, com frio típico da estação.
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