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RS tem alerta para chuva e ventania nesta sexta; saiba onde o risco é maior

O tempo vira nesta sexta-feira (19) com a chegada de uma nova frente fria que traz chuva e vento a todo o Rio Grande do Su

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Gaúcha ZH
19/06/2026 às 07h44
RS tem alerta para chuva e ventania nesta sexta; saiba onde o risco é maior
(Foto: Arte Sistema Província)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou o Estado em alerta amarelo para chuva intensa, com volume que pode chegar a 50 milímetros no Oeste, no Noroeste e nas Missões — as regiões de maior risco. O comunicado é válido até o fim do dia.

Segundo a Climatempo, no Centro e na Campanha, a chuva será forte e constante. Já nos Vales, na Região Metropolitana e no Litoral, as pancadas serão mais fracas e isoladas, mas o céu fica nublado durante quase todo o dia.

 

Em Porto Alegre, a sexta-feira será de céu encoberto, com chuva entre a manhã e a tarde. O vento sopra forte em alguns períodos e intensifica a sensação de frio.

O que esperar do vento e do frio nesta sexta

  • Ventania: rajadas de até 75 km/h atingem o Centro, o Norte e o Litoral
  • Frio: com a chuva e as nuvens, a máxima não passa dos 18°C. As mínimas seguem abaixo dos 10ºC

Veja a previsão do tempo para a sua região nesta sexta-feira (19)

Região Metropolitana

  • Porto Alegre: chuva. Mínima de 12ºC e máxima de 16ºC

Serra

  • Caxias do Sul: chuva. Mínima de 10ºC e máxima de 12ºC

Campanha

  • Bagé: chuva. Mínima de 10ºC e máxima de 13ºC

Fronteira Oeste

  • Uruguaiana: chuva. Mínima de 11ºC e máxima de 15ºC

Sul

  • Pelotas: chuva. Mínima de 11ºC e máxima de 15ºC

Litoral Norte

  • Capão da Canoa: chuva. Mínima de 11ºC e máxima de 17ºC

Centro

  • Santa Maria: chuva. Mínima de 11ºC e máxima de 15ºC

Norte

  • Passo Fundo: chuva. Mínima de 9ºC e máxima de 12ºC

Noroeste

  • Santa Rosa: chuva. Mínima de 12ºC e máxima de 16ºC

Instabilidade perde força no sábado

frente fria enfraquece ao longo do sábado (20), mas a umidade ainda mantém o tempo instável em algumas áreas. 

O céu segue mais fechado no Norte, nos Vales, no Nordeste e na Região Metropolitana, onde há chance de chuva fraca durante o dia. 

Nas demais regiões — sobretudo no Oeste, na Campanha e na Fronteira Oeste — o cenário melhora, com menos nuvens e aberturas de sol.

Inverno começa com sol e nova virada no tempo

O domingo (21), primeiro dia oficial do inverno, começa com tempo estável na maior parte do Rio Grande do Sul

O sol aparece entre nuvens em diversas regiões e ajuda as temperaturas a subir à tarde. 

A instabilidade, porém, volta ao Estado entre a tarde e a noite, com pancadas isoladas nas Missões, no Noroeste, no Norte e em áreas próximas aos Vales. 

Na Campanha, na Fronteira Oeste, no Sul e em parte da Região Central, o tempo permanece firme, com frio típico da estação.



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