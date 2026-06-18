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Governo do Estado entrega licenças para empreendimentos com potencial de impulsionar mais de R$ 10 bilhões em investimentos

O governo do Estado entregou, nesta quinta-feira (18/6), duas licenças ambientais para empreendimentos estratégicos ao desenvolvimento do Rio Grand...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
18/06/2026 às 22h16
Governo do Estado entrega licenças para empreendimentos com potencial de impulsionar mais de R$ 10 bilhões em investimentos
Cerimônia foi realizada no Palácio Piratini nesta quinta-feira (18) -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governo do Estado entregou, nesta quinta-feira (18/6), duas licenças ambientais para empreendimentos estratégicos ao desenvolvimento do Rio Grande do Sul. A cerimônia ocorreu no Palácio Piratini e contou com a presença do governador Eduardo Leite, da titular da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Marjorie Kauffmann e do presidente em exercício da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Gabriel Ritter, além de representantes dos empreendimentos e de municípios envolvidos.

As licenças contemplam a instalação de um novo complexo agroindustrial da Soli3 União Central Cooperativa, em Cruz Alta, e a Licença Prévia para implantação do Terminal Rio Grande do Sul S.A., em Rio Grande. Juntos, os empreendimentos representam mais de R$ 2,6 bilhões em investimentos diretos e têm potencial para impulsionar mais de R$ 10 bilhões em investimentos no Rio Grande do Sul, fortalecendo cadeias produtivas estratégicas, ampliando a competitividade logística do Estado e gerando emprego e renda para os gaúchos.

Leite destacou que esses investimentos mostram que o Rio Grande do Sul está preparado para crescer com responsabilidade e sustentabilidade. "Estamos criando as condições para atrair grandes empreendimentos, fortalecer nossas cadeias produtivas e gerar mais emprego, renda e oportunidades para os gaúchos, sempre com respeito ao meio ambiente e segurança jurídica para quem investe”, afirmou.

“Esses empreendimentos demonstram a capacidade do Rio Grande do Sul de atrair investimentos de grande porte alinhados às diretrizes de sustentabilidade. Estamos falando de iniciativas que fortalecem cadeias produtivas estratégicas, ampliam a competitividade do Estado e geram oportunidades de emprego e renda para a população gaúcha”, afirmouMarjorie.

“A Fepam tem demonstrado sua capacidade técnica na análise de empreendimentos estratégicos para o Estado. Essas licenças refletem o compromisso da fundação com um licenciamento ambiental qualificado, responsável e alinhado às melhores práticas de sustentabilidade”, ressaltou Ritter.

"Estamos criando as condições para atrair grandes empreendimentos", frisou Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

Complexo agroindustrial em Cruz Alta

A Soli3 União Central Cooperativa, consórcio formado pelas cooperativas Cotrijal, Cotripal e Cotrisal, recebeu a Licença de Instalação para a construção de um novo complexo agroindustrial em Cruz Alta. O empreendimento recebeu Licença Prévia durante a Expodireto Cotrijal 2026 e prevê investimento estimado em R$ 1,25 bilhão, representando um dos maiores investimentos recentes do setor de biocombustíveis no RS.

As obras têm prazo estimado de execução de 22 meses. Voltado ao processamento de soja e à produção de biocombustíveis, o empreendimento deverá gerar cerca de 250 empregos diretos quando entrar em operação. A planta terá capacidade mensal para produzir 18 mil toneladas de biodiesel, 65,6 mil toneladas de farelo de soja e 2.370 toneladas de glicerina.

Além disso, os subprodutos gerados serão destinados a diferentes cadeias produtivas, fortalecendo a economia circular. A casca de soja será utilizada na produção de ração animal ou reincorporada ao farelo; o ácido graxo servirá como matéria-prima para as indústrias de nutrição animal e fabricação de biodiesel; e a borra será reaproveitada na produção de sabões, nutrição animal e combustível renovável.

Novo terminal portuário em Rio Grande

Também foi entregue a Licença Prévia para implantação do Terminal Rio Grande do Sul S.A., classificado como Terminal de Uso Privado (TUP), no município de Rio Grande.

A licença atesta a viabilidade ambiental do empreendimento em uma área de 4.720,50 hectares. O projeto prevê investimento direto de R$ 1,36 bilhão e contempla uma moderna infraestrutura voltada à movimentação de cargas gerais e celulose.

O terminal constitui uma estrutura estratégica para o escoamento da futura produção de celulose vinculada ao Projeto Natureza, considerado um dos maiores investimentos privados da história do RS. Durante a audiência pública do empreendimento, foram apresentadas projeções de R$ 8,8 bilhões em benefícios econômicos diretos, evidenciando seu potencial para impulsionar o desenvolvimento da região Sul do Estado.

Entrega consolida ações do governo na área -Foto: Vitor Rosa/Secom
Entrega consolida ações do governo na área -Foto: Vitor Rosa/Secom

Entre as estruturas previstas, estão um terminal coberto do tipo All Weather Terminal (AWT), capaz de operar simultaneamente duas embarcações protegidas das condições climáticas; e píeres de atracação, armazéns, áreas operacionais, estruturas administrativas e sistemas de apoio logístico.

Um dos diferenciais do empreendimento é o foco na sustentabilidade. A operação será integralmente voltada ao transporte marítimo, contribuindo para reduzir a circulação de cargas nas rodovias e, consequentemente, as emissões de gases de efeito estufa. O projeto também prevê a eletrificação de todas as rotas internas de transporte de cargas.

Como condicionante ambiental prevista na legislação federal, o empreendimento deverá destinar cerca de R$ 6,8 milhões para medidas compensatórias voltadas ao fortalecimento de unidades de conservação e projetos ambientais.

Texto: Cassiano Cavalheiro/Ascom Sema
Edição: Secom

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