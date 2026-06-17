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Uso de dados redefine estratégias de marketing digital

Empresas brasileiras utilizam métricas e inteligência artificial para otimizar investimentos e aumentar a eficiência das campanhas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/06/2026 às 16h05
Uso de dados redefine estratégias de marketing digital
Imagem do Magnific/freepik

O marketing digital brasileiro vive uma transformação marcada pelo uso intensivo de dados e métricas. A capacidade de medir resultados em tempo real e ajustar campanhas de acordo com o comportamento do consumidor tem permitido que empresas de diferentes portes aumentem eficiência, reduzam desperdícios e sustentem crescimento. Em um cenário cada vez mais competitivo, acompanhar indicadores deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade estratégica.

De acordo com o relatório "A Realidade do Marketing no Brasil 2025", desenvolvido pela HubSpot e noticiado pelo Mundo do Marketing, 97,9% dos profissionais de marketing entrevistados planejam ampliar o uso de inteligência artificial em suas estratégias. Além disso, o levantamento mostra que 95,4% já observaram aumento no retorno sobre investimento (ROI) com IA.

No entanto, o estudo aponta que o maior desafio não está apenas em coletar dados, mas em interpretá-los corretamente, evidenciando que o futuro do marketing digital depende da capacidade das empresas de transformar informação em decisão estratégica.

Para Diego Fernandes, cofundador da agência Go Biz, o marketing digital tem proporcionado algo que o mercado tradicional nunca conseguiu oferecer: a possibilidade de medir tudo. 

"Cada clique, cada visualização, cada formulário preenchido gera um dado. Mas muitas empresas se perdem nesse volume de informação e acabam olhando para os números errados. As métricas se tornaram indispensáveis porque elas são o que transforma investimento em aprendizado. Sem elas, você repete os mesmos erros sem saber que está errando", conta Diego Fernandes.

Yan Gomes, também cofundador da Go Biz, reforça o caráter estratégico das métricas. "Elas permitem que uma empresa cresça com consciência. Quando você sabe exatamente o que está funcionando, pode escalar com segurança. Quando identifica o que está consumindo budget sem retorno, redireciona com agilidade. Hoje, tomar decisões de marketing sem dados é como dirigir no escuro — você pode até chegar em algum lugar, mas o risco e o custo são muito maiores", conclui.

Os especialistas explicam que indicadores mais relevantes podem variar conforme o objetivo da campanha, mas que há um conjunto essencial para qualquer empresa que quer ter clareza sobre seus resultados digitais. 

"O CAC (custo de aquisição de clientes) mostra quanto custa conquistar cada novo cliente; o LTV (lifetime value) revela o valor que esse cliente gera ao longo do tempo; a taxa de conversão indica se a comunicação está transformando interesse em ação; e o ROAS (retorno sobre investimento em anúncios) mede se a verba aplicada em mídia paga gera retorno real", aponta Yan Gomes.

Diego Fernandes acrescenta que é fundamental observar o tráfego qualificado, o tempo de permanência nas páginas e a taxa de rejeição, indicadores que ajudam a entender se a comunicação está conectando com o público ou afastando potenciais clientes. "Uma empresa pode ter milhares de acessos por mês e nenhuma conversão, o que indica um desalinhamento entre a atração e a oferta", relata Diego Fernandes.

A análise de dados também tem papel central na redução de desperdícios. Diego Fernandes observa que é comum encontrar campanhas rodando para públicos mal segmentados ou criativos que nunca foram testados: "Sem dados, esse desperdício passa meses invisível. Com uma análise bem feita, ele aparece em dias".

Yan Gomes complementa que os dados permitem a chamada otimização contínua: acompanhar resultados em tempo real e realocar recursos durante a campanha. "Isso muda completamente a lógica de investimento em publicidade online. O budget passa a trabalhar de forma mais inteligente e o cliente vê mais resultado com o mesmo investimento", afirma.

O relatório da HubSpot confirma essa tendência ao indicar que as ferramentas de IA estão ajudando os profissionais de marketing a lidar com a crescente demanda por conteúdo e a realizar pesquisas com mais eficiência. Cerca de 73,2% dos entrevistados relataram melhorias significativas em processos com IA, enquanto 62,4% indicaram reduções importantes de tempo e aumento de produtividade.

Além de reduzir custos, a análise de dados também tem contribuído para decisões mais estratégicas. Yan Gomes observa que ela retira a decisão do campo da opinião e a coloca no campo da evidência. "Isso é especialmente valioso quando há divergências internas sobre qual direção tomar. Quando você tem dados confiáveis, isso acelera decisões, reduz conflitos e aumenta a confiança da equipe", conclui.

Diego Fernandes destaca ainda o impacto de médio prazo: "O acúmulo de dados ao longo do tempo cria um ativo de inteligência que vai refinando cada vez mais as estratégias. Quanto mais você conhece o comportamento do seu público, mais precisa e eficiente fica a comunicação".

Ferramentas como Google Analytics 4, Google Ads, Meta Ads, além de CRMs como RD Station Marketing e Kommo, são amplamente utilizadas para integrar dados de marketing e vendas. Para SEO, SEMrush e Google Search Console são indispensáveis. A Go Biz também tem apostado em dashboards personalizados via N8N, que automatizam a coleta e consolidam informações de múltiplas fontes em um único painel.

Para os especialistas, o futuro do setor será definido pela capacidade de transformar métricas em decisões assertivas e pela integração entre marketing e tecnologia como pilares da competitividade. "Na Go Biz, o uso dessas ferramentas faz parte do processo desde o primeiro dia de qualquer projeto, porque acreditamos que decisão boa começa com informação boa", conclui Yan Gomes.

Para saber mais, basta acessar: https://www.gobiz.com.br/

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