Conta de luz da RGE terá alta de quase 15% no RS

A conta de luz da RGE ficará mais cara a partir de quinta-feira (19) no Rio Grande do Sul. A Aneel aprovou nesta terça-feira (16) reajuste médio de 14,97% para consumidores residenciais atendidos pela distribuidora.

Ao todo, a revisão atinge cerca de 3,19 milhões de unidades consumidoras no Estado. Considerando todas as classes de consumo, o aumento médio autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica ficou em 16,06%.

Para consumidores atendidos em alta tensão, como indústrias e grandes empresas, o reajuste será maior: 19,02%.

Por que a tarifa vai subir

Segundo a Aneel, parte do aumento está ligada à recuperação de custos que ficaram represados após as enchentes de 2024. Naquele período, a agência decidiu não aplicar reajuste nas tarifas para reduzir o impacto sobre a população afetada pela calamidade no Rio Grande do Sul.

O cálculo também considera a elevação de encargos setoriais, custos de transmissão de energia e componentes financeiros acumulados nos últimos anos.

A RGE pertence ao grupo CPFL Energia, tem sede em São Leopoldo e atende grande parte do território gaúcho.





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