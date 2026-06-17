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Casal é preso no Rio por falsificar alvarás para soltar traficantes

Ação ocorreu na cidade de Itaboraí, região metropolitana do estado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/06/2026 às 08h15

Policiais federais prenderam nessa terça-feira (16) um casal foragido da Justiça, acusado de associação criminosa e falsificação de documento público. A investigação aponta para uma organização especializada em forjar alvarás de soltura, usados para liberar presos no estado do Rio.

Agentes da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) e da Delegacia de Polícia Federal em Macaé cumpriram dois mandados de prisão preventiva expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. O homem e a mulher estavam na cidade de Itaboraí, região metropolitana do estado.

Entre os beneficiados pelo esquema está um dos maiores traficantes de armas do país, condenado a 27 anos de prisão , além de outros condenados por crimes graves, que tiveram a soltura efetivada com base em documentos judiciais falsos.

Depois de cumprimento da prisão em flagrante, o casal foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal, enquanto aguarda julgamento.

A dupla responderá pelos crimes de associação criminosa e falsificação de documento público , sem prejuízo de outros delitos que possam ser identificados no durante as investigações.

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