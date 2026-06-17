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Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 36 milhões

Números sorteados são: 05 - 31 - 32 - 48 - 54 - 56

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/06/2026 às 00h40
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 36 milhões
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.019 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (16). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 36 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 05 - 31 - 32 - 48 - 54 - 56

  • 24 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 56.950,91 cada
  • 1.987 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.133,87 cada

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Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (18), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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