Neymar vai a campo pela primeira vez em treino da seleção brasileira

Pela primeira vez desde a convocação para a Copa do Mundo, Neymar treinou no campo do Columbia Park, centro de treinamento (CT) do New York Red Bulls, em Nova Jersey (Estados Unidos). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou imagens em vídeo do atacante no gramado, ao lado do preparador físico Mino Fulco, durante a atividade desta terça-feira (16), fechada à imprensa.

Neymar, inicialmente, deu trotes usando tênis. Depois, calçou as chuteiras, fez embaixadinhas e realizou um exercício de condução, seguido de mais corridas pelo campo. Ele não apareceu nos demais registros revelados pela CBF, em que os companheiros faziam trabalhos com bola.

Manhã de treino concluída em Nova Jersey! ??? #BateNoPeito



? Rafael Ribeiro/CBF pic.twitter.com/KW4iqC38ti — brasil (@CBF_Futebol) June 16, 2026

O camisa 10 está em processo de recuperação física, parte do tratamento da lesão grau dois na panturrilha direita sofrida na derrota do Santos para o Coritiba, por 3 a 0, em 17 de maio, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o clube paulista informou que o atacante levou uma "pancada leve" na panturrilha, o que não o impediria de atuar.

No dia seguinte, Neymar foi convocado por Carlo Ancelotti para o Mundial. Mais adiante, em 27 de maio, ao se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), o jogador foi submetido a um novo exame, que constatou uma lesão mais séria e não somente um edema, como indicava o departamento médico do Peixe.

O médico da CBF, Rodrigo Lasmar, comunicou que Neymar precisaria de duas a três semanas para retomar as atividades em campo. O prazo se esgota nesta quarta-feira (17), justamente quando faz um mês da última vez que o camisa 10 participou de uma partida.

Tudo indica que Neymar segue como desfalque para o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo. Na próxima sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), a seleção de Ancelotti encara o Haiti na Filadélfia.

No empate por 1 a 1 com Marrocos, na estreia, no sábado passado (13), em Nova Jersey, o atacante acompanhou o duelo no banco. Cenário que deve se repetir contra os haitianos.