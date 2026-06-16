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Goleiro Vozinha brilha contra a Espanha e vira destaque na Copa

Caboverdiano de 40 anos impede gols e ganha as redes sociais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/06/2026 às 17h42

Um apelido ecoou no mundo inteiro nesta segunda-feira (15): Vozinha. O goleiro de Cabo Verde é um desses jogadores de futebol que, em tempos em que muitos fazem questão de jogar com nome e sobrenome, ainda vai a campo utilizando um apelido curioso.

A exibição perfeita de Vozinha impediu que a Espanha – segunda colocada no ranking da FIFA - abrisse o placar e segurou o empate em 0 a 0 na partida em Atlanta, nos Estados Unidos, e multiplicou sua fama em apenas 90 minutos.

Josimar José Évora Dias nasceu na cidade de Mindelo, no arquipélago de Cabo Verde, em 3 de junho de 1986, período em que o México sediava a Copa do Mundo.

Natural, então, para o pai fanático por futebol, que o recém-nascido tivesse o nome de um jogador daquele mundial. O pai queria colocar Valdano, atacante argentino. As autoridades cartoriais de Cabo Verde não deixaram. Daí, a segunda opção foi batizar de Josimar, em homenagem ao lateral-direito brasileiro naquela Copa.

Na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, ele não levava desaforo para casa. Jogando bola, detestava tomar gols e voltava para casa bravo se perdia uma simples pelada. Os amigos não perdoaram, passaram a dizer que Josimar estava indo reclamar para seus avós - já que era criado por eles. Assim, virou Vozinha. Um apelido irritante na infância, mas que pegou rapidamente na ilha.

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Começou a jogar em times locais, como Batuque e o Mindelense, com o nome de Josimar. Mas depois foi atuar em Angola, no Progresso Sambizanga e lá já tinha um goleiro com o mesmo nome. Entre virar Josimar Segundo ou adotar oficialmente o Vozinha, prevaleceu a segunda opção.

Aos 40 anos, quando muitos já penduraram as luvas, Vozinha continua atuando em alto nível. Já jogou em times da Moldávia, do Chipre, da Eslováquia e agora está no Chaves, da 2ª Divisão de Portugal. É goleiro da Seleção de Cabo Verde desde 2012, participou quatro vezes da Copa Africana de Nações e já soma 90 jogos com a camisa 1.

Vozinha tem algumas ligações com o Brasil: um irmão que mora em Recife, gosta das novelas, da música e dos craques brasileiros do penta. Lucinha Nobre, porta-bandeira de destaque no carnaval carioca e bisneta de caboverdiana, é amiga do goleiro. Ela já foi seis vezes ao arquipélago de Cabo Verde, participar do chamado Carnaval de Verão, que ocorre justamente na cidade natal do goleiro

“Vozinha é uma lenda em Cabo Verde. Ele é de Mindelo, a família dele é de lá. Tenho prazer de ter amizade com ele. Ele estava em Portugal e se preparou para a Copa. É um grande destaque. Fico feliz que hoje as pessoas tenham oportunidade de conhecê-lo. Ele tem a mão pesada” – diverte-se ao contar sobre o amigo.

A caboverdiana Lourença Brites dos Santos, que mora no Rio de Janeiro, não tem dúvidas, “Vozinha é muito melhor que o Allison!” – declarou, eufórica, antes mesmo do apito final do árbitro.

Ao deixar o gramado em Atlanta, carregando o troféu de melhor jogador em campo, Vozinha disse aos repórteres que sonhou a vida inteira com este momento. O goleiro já sabe que quando voltar ao arquipélago será reverenciado por todos os 530 mil compatriotas e que, definitivamente, o controverso apelido ficará eternizado na história das Copas.

Numa Copa do Mundo em que todo mundo quer ver Mbappé, Messi, Vinícius Júnior, Vozinha virou celebridade global e alcançou 7 milhões de seguidores nas redes sociais logo após a partida. Agora, a expectativa é como será a próxima atuação do “paredão” caboverdiano, contra o Uruguai, dia 21 de junho, às 19 horas (horário de Brasília).

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