Terça, 16 de Junho de 2026
4°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula diz que combate ao crime deve respeitar a soberania dos Estados

Presidente pediu cooperação internacional durante encontro do G7

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/06/2026 às 20h02

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta terça-feira (16), durante reunião do G7 , que o enfrentamento ao narcotráfico precisa ser feito de forma abrangente, o que inclui o combate a crimes associados, como lavagem de dinheiro e tráfico de armas.

Esse esforço, segundo Lula, precisa ser feito tendo como premissa o respeito à soberania dos Estados.

Em discurso durante o encontro das sete maiores economias do planeta, evento que ocorre na cidade francesa de Évian, ele afirmou que temas como o combate aos crimes transnacionais precisam ser tratados de forma associada a uma agenda de desenvolvimento.

“O crime organizado aterroriza comunidades e desvia recursos públicos que deveriam ser direcionados para a construção de escolas, hospitais e estradas. Esse esforço deve levar em conta o respeito à soberania dos Estados”, disse.

“E o enfrentamento ao narcotráfico não pode ser dissociado de outros ilícitos como a lavagem de dinheiro e o tráfico de armas”, acrescentou ao defender o diálogo e a cooperação por meio da Interpol para a localização de ativos e indivíduos vinculados a tais atividades criminosas.

A fala do presidente reitera as preocupações com a soberania nacional, após os Estados Unidos terem classificado o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) como narcoterroristas – o que possibilitaria, segundo a legislação dos EUA, uma eventual interferência sobre o Brasil.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Minerais críticos e IA

Lula voltou a defender que países detentores de minerais críticos se beneficiem economicamente de processos associados que vão além da simples extração desse material.

“Devem participar [também] das etapas de maior valor agregado da cadeia, por meio da industrialização, da transferência de tecnologia e da formação de capacidades, conforme suas necessidades nacionais”, disse ao alertar que a revolução digital e a inteligência artificial não podem ampliar desigualdades.

Outro desafio citado pelo presidente é o de estabelecer parcerias que viabilizem o desenvolvimento e o acesso a tecnologias de ponta, como a inteligência artificial, a um número maior de países.

“As transições energética e digital não podem reproduzir padrões históricos que concentram benefícios econômicos em poucos atores”, argumentou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 9 horas

Celso Amorim: IA sob controle de poucas empresas piora desigualdades

Embaixador acrescenta que poder de big techs ameaça democracias
Internacional Há 15 horas

Guerras no Congo e menor cooperação em saúde favorecem surto do ebola

EUA abandonaram OMS e reduziram em 90% ajuda assistencial ao país
Internacional Há 1 dia

Israel bombardeia Líbano após anúncio de acordo entre Irã e EUA

Hezbollah anuncia ataque contra comboio israelense no Líbano
Internacional Há 2 dias

Prefeito de Nova York exalta Sócrates e mobilização social no futebol

Mamdani citou Democracia Corinthiana em pronunciamento sobre Copa
Internacional Há 3 dias

Brasil no Mundo debate geopolítica do futebol e Copa do Mundo de 2026

Programa da TV Brasil vai ao ar às 19h30 deste domingo

Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 17°
Sensação
0.75 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quarta
19°
Quinta
18°
Sexta
12° 12°
Sábado
17° 12°
Domingo
19° 14°
Últimas notícias
Saúde Há 21 minutos

Cacique Raoni apresenta melhora, mas continua internado na UTI
Câmara Há 21 minutos

Profissionais de saúde apoiam criação do Dia Nacional da Acupuntura
Senado Federal Há 21 minutos

Izalci faz apelo por reajuste de fundo e de salários da polícia civil do Distrito Federal
Câmara Há 56 minutos

Comissão Mista de Orçamento elege Domingos Neto para presidente
Câmara Há 56 minutos

Motta afirma que projeto sobre fim da escala 6x1 será votado para destravar pauta da Câmara

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,09 0,00%
Euro
R$ 5,91 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 354,892,73 +0,20%
Ibovespa
169,648,47 pts -0.45%
Mega-Sena
Concurso 3018 (14/06/26)
05
06
17
27
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3711 (15/06/26)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
17
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2937 (15/06/26)
02
05
09
14
26
35
42
52
54
55
63
67
68
71
78
80
88
89
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2970 (15/06/26)
05
07
11
22
30
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias