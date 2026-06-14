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Brasil no Mundo debate geopolítica do futebol e Copa do Mundo de 2026

Programa da TV Brasil vai ao ar às 19h30 deste domingo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/06/2026 às 11h15

A TV Brasil exibe neste domingo (14), às 19h30, uma edição inédita do Brasil no Mundo , que analisa os principais acontecimentos internacionais e seus impactos no país. O programa vai debater a geopolítica do futebol e como a Copa do Mundo de 2026 está inserida nesse contexto.

Neste episódio, Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat recebem o cientista político Carlos Eduardo Martins.

Além disso, o Brasil no Mundo desta semana debate os temas que estarão em pauta na reunião do G7, na próxima semana, e atualiza a situação da guerra entre Irã e Israel, dos protestos na Bolívia e das eleições no Peru e na Colômbia.

O convidado do programa semanal da TV Brasil é graduado em Sociologia e Política pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), mestre em Administração pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo (USP). Carlos Eduardo Martins também é professor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Sobre a produção

O Brasil no Mundo se dedica a discutir, com profundidade e clareza, os grandes acontecimentos internacionais que moldam a política, a economia e a vida cotidiana. Conduzido por Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, o programa combina análises de contexto, explicações acessíveis e entrevistas com especialistas que ajudam a iluminar os reflexos do cenário global no Brasil.

Cristina Serra atua como jornalista há cerca de 40 anos, tendo trabalhado na TV Globo por 26 anos, como correspondente em Nova Iorque, entre outras funções. O jornalista Jamil Chade trabalha há duas décadas como correspondente de diversos veículos no escritório da Organização das Nações Unidas em Genebra, período em que contribuiu com BBC, CNN, Guardian e veículos brasileiros. Já Yan Boechat cobre conflitos internacionais há 20 anos para diversos veículos, como Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, e fez reportagens in loco na África, Oriente Médio, Rússia e América Latina.

O programa já recebeu personalidades como a ministra Marina Silva; o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30; o geógrafo Elias Jabbour; e a economista Juliana Furno.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play , pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv .

Serviço

Brasil no Mundo – Domingo, dia 14/6, às 19h30, na TV Brasil

Brasil no Mundo – Madrugada de domingo, dia 14/6, para segunda, dia 15/6, às 2h, na TV Brasil

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