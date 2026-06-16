Terça, 16 de Junho de 2026
4°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Celso Amorim: IA sob controle de poucas empresas piora desigualdades

Embaixador acrescenta que poder de big techs ameaça democracias

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/06/2026 às 14h10

O assessor especial da Presidência da República , o embaixador Celso Amorim, defendeu, nesta terça-feira (16), que a Inteligência Artificial (IA) manipulada por um grupo restrito de empresas, sediadas em poucos países, tem o potencial de aprofundar as desigualdades no mundo e minar os sistemas democráticos.

“É o caso das big techs que recusam qualquer tipo de regulação. Hoje vemos como algumas empresas de inteligência artificial dominam setores inteiros, inclusive em países desenvolvidos.”

Segundo ele, diante do poder das big techs , os Estados não podem abdicar de sua legitima capacidade regulatória, “derivada do voto do povo”.

A ameaça às democracias representadas pelas big techs é tema de debates em todo o mundo, devido, entre outros motivos, à capacidade das redes socais de direcionarem o debate público, disseminarem notícias falsas em massa e impactarem o mercado de trabalho.

Amorim participa, em Portugal, da Conferência de Segurança Internacional do Forte que reúne autoridades e especialistas da União Europeia e da América do Sul. O encontro é promovido pela Fundação Konrad Adenauer no Brasil em cooperação com o Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) e a Delegação da União Europeia.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Dados e soberania

Assessor especial para área internacional da Presidência, Celso Amorim lembrou ainda que “ataques cibernéticos” são cada vez mais comuns e, por isso, é preciso investir na resiliência cibernética como condição para soberania nacional no século 21.

“Sem proteção digital, não há autonomia decisória nem confiança institucional. Os dados passaram a ser um ativo econômico, político e militar. Eles alimentam modelos de inteligência artificial, orientam decisões estratégicas e permitem monitoramento em larga escala.”

Amorim acrescentou que, um país como o Brasil, precisa estar “plenamente consciente” da importância e das implicações dos dados na economia digital e defendeu, por exemplo, a proteção aos dados do banco do Sistema Único de Saúde (SUS) .

Regulação das big techs

O embaixador Amorim defendeu a regulação das plataformas digitais para alcançar um desenvolvimento tecnológico direcionado para “bens comuns”, como diminuição da pobreza, proteção do meio ambiente e garantia dos direitos humanos.

“Viver em um mundo em que há trilionários enquanto 673 milhões de pessoas passam fome simplesmente não é aceitável.”

IA como arma de guerra

O assessor presidencial ainda alertou para o risco do uso dessa tecnologia nas guerras em curso .

“O desenvolvimento de armas autônomas é um dos exemplos mais eloquentes do dilema moral que vivemos. O uso da força letal fica cada vez mais impessoal, sem risco iminente ao operador. O sentimento de culpa perante a morte e a destruição desaparece.”

Para o embaixador, o uso da IA na guerra deve ser motivo de grande preocupação no contexto geopolítico atual, “em que o constrangimento ao uso da força deixa de existir”.

Ao citar o uso das tecnologias nas guerras no Oriente Médio, ele acrescentou que o Brasil deve “investir na defesa” para “garantir nossa capacidade de dissuasão”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 6 horas

Guerras no Congo e menor cooperação em saúde favorecem surto do ebola

EUA abandonaram OMS e reduziram em 90% ajuda assistencial ao país
Internacional Há 16 horas

Israel bombardeia Líbano após anúncio de acordo entre Irã e EUA

Hezbollah anuncia ataque contra comboio israelense no Líbano
Internacional Há 2 dias

Prefeito de Nova York exalta Sócrates e mobilização social no futebol

Mamdani citou Democracia Corinthiana em pronunciamento sobre Copa
Internacional Há 2 dias

Brasil no Mundo debate geopolítica do futebol e Copa do Mundo de 2026

Programa da TV Brasil vai ao ar às 19h30 deste domingo

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Internacional Há 3 dias

Defesa é desafio da política externa do Brasil, diz assessor

Audo Faleiro não vê ameaça imediata ao petróleo nacional

Tenente Portela, RS
16°
Tempo limpo
Mín. Máx. 17°
15° Sensação
0.39 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quarta
19°
Quinta
18°
Sexta
12° 12°
Sábado
17° 12°
Domingo
19° 14°
Últimas notícias
Esportes Há 5 minutos

Aposta de Ancelotti, Douglas Santos explica apoio tático a Vini Jr.
Câmara Há 5 minutos

Comissão aprova proposta para promover esporte feminino em grandes eventos
Internacional Há 5 minutos

Celso Amorim: IA sob controle de poucas empresas piora desigualdades
Acidente Fatal Há 22 minutos

Identificadas vítimas que morreram em colisão entre carro e viatura dos bombeiros na BR-285
Tecnologia Há 36 minutos

TikTok: live commerce ganha força no Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 +0,58%
Euro
R$ 5,90 +0,74%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 353,880,63 -1,26%
Ibovespa
170,018,44 pts -0.23%
Mega-Sena
Concurso 3018 (14/06/26)
05
06
17
27
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3711 (15/06/26)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
17
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2937 (15/06/26)
02
05
09
14
26
35
42
52
54
55
63
67
68
71
78
80
88
89
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2970 (15/06/26)
05
07
11
22
30
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias