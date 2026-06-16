Comissão de Legislação Participativa debate paralisação de professores e técnicos da Uerj

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (17), audiência pública para discutir a paralisação de professores e técnicos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

O debate será realizado às 16 horas, no plenário 3, a pedido da deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP).

Professores e técnicos da universidade estão em greve desde março. Eles pedem recomposição salarial e melhores condições de trabalho.

Dificuldades estruturais

Sâmia Bomfim afirma que a situação reflete dificuldades estruturais enfrentadas pelas universidades públicas estaduais, como a falta de verbas e a desvalorização dos profissionais da educação.

“Valorizar os profissionais da educação é condição indispensável para assegurar o pleno funcionamento das universidades públicas e a efetivação do direito à educação de qualidade”, afirma a deputada.