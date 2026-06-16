Comissão especial da PEC da Primeira Infância reúne-se para votar parecer da relatora

A comissão especial criada para analisar a chamada PEC da Primeira Infância ( Proposta de Emenda à Constituição 34/24 ) reúne-se nesta quarta-feira (17) para votar o parecer da relatora, deputada Amanda Gentil (PP-MA).

A reunião está marcada para as 10 horas, em plenário a ser definido.

O que diz a PEC

A PEC 34/24, de autoria da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), inclui explicitamente a primeira infância (do nascimento aos 6 anos de idade) como beneficiária de uma série de direitos previstos no texto constitucional.

Pela proposta, será dever da família, da sociedade e do Estado brasileiro assegurar à criança, desde a primeira infância, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.