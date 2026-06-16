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Colégio Ipiranga celebra 94 anos com programação especial e resgate de sua história

Professor Carlos Rudolfo Kunde destacou, em entrevista à Rádio Província, as atividades comemorativas que envolvem alunos e comunidade escolar

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
16/06/2026 às 15h49
Colégio Ipiranga celebra 94 anos com programação especial e resgate de sua história
Foto Jornal Província

Em entrevista concedida aos estúdios da Rádio Província, o professor Carlos Rudolfo Kunde destacou a programação especial preparada pelo Colégio Ipiranga, de Três Passos, em comemoração aos seus 94 anos de história. As atividades alusivas ao aniversário da instituição acontecem nesta quinta-feira, 18 de junho, data que marca oficialmente a trajetória da escola.

Segundo o professor, a programação será voltada especialmente para os alunos, com momentos de integração, valorização da história da instituição e apresentações que irão resgatar fatos marcantes da caminhada do educandário ao longo das décadas. A iniciativa busca aproximar as novas gerações das origens da escola e reforçar o sentimento de pertencimento à comunidade escolar.

Durante a entrevista, Carlos Rudolfo ressaltou a importância do Colégio Ipiranga para a formação de milhares de estudantes da região, destacando o papel da instituição no desenvolvimento educacional, social e cultural de Três Passos e da Região Celeiro. Atualmente, a escola é dirigida por Nelson Weber, que dá continuidade ao legado construído ao longo de quase um século.

Fotos Divulgação Colégio Ipiranga

Uma história de pioneirismo e educação

A trajetória do Colégio Ipiranga está diretamente ligada ao desenvolvimento de Três Passos. Sua origem remonta ao ano de 1929, quando foi criada a Sociedade Escolar Sete de Setembro. O marco oficial da instituição ocorreu em 18 de junho de 1932, quando a Comunidade Evangélica assumiu a escola, que passou a se chamar Escola Evangélica. Naquele período, o professor Willy Bencke, primeiro diretor da instituição, teve papel fundamental na consolidação do projeto educacional, ajudando a fortalecer o ensino em uma época marcada por grandes desafios. Ao longo dos anos, o Colégio Ipiranga superou obstáculos, formou gerações de estudantes e consolidou-se como uma das mais tradicionais instituições de ensino do Noroeste gaúcho, mantendo viva sua missão de educar com valores éticos, morais e humanos.

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