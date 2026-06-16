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Uruguai arranca 1 a 1 com Arábia Saudita em estreia do Grupo H da Copa

Al-Amir abriu o placar aos 41min e Maxi Araújo igualou no 2º tempo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/06/2026 às 00h26

O Uruguai entrou em campo como favorito contra a Arábia Saudita na estreia pelo Grupo H da Copa do Mundo, no Estádio de Miami (Estados Unidos), mas quem abriu o placar foram os Falcões Verdes (apelido da seleção saudita) aos 41 minutos, com gol de Al-Amir. Depois do intervalo, a Celeste Olímpica pressionou até arrancar o empate, com gol de Maxi Araújo, aos 34 minutos. Os uruguaios pressionaram até o último minutos em busca da virada, mas o jogo terminou mesmo empatado, muito em parte pela atuação excepcional do goleiro Al-Owais.

No primeiro tempo, a seleção uruguaia quase abre o placar aos quatro minutos. A jogada começou com Viña que avançou do lado esquerdo, ganhou da marcação e tocou com para Maxi Araújo na entrada da grande área. O camisa 20 chutou certeiro, mas o goleiro saudita atento fez ótima defesa.

O jogo seguiu cauteloso, com erros de lado a lado. Até que aos 17 minutos, a seleção saudita teve a primeira chance de abrir o marcador. O meio-campista Salem Al-Dawsari interceptou a saída errada de bola dos uruguaios, avançou e chutou forte da entrada da área, mas a bola saiu pela linha de fundo. Aos 29 minutos, a Celeste voltou a atacar com Varela, pelo lado direito. O lateral triangulou com Betancur, que mandou a bola para a grande área. No bate-rebate, a bola sobrou para Vinãs, que chutou certeiro. O goleiro Al-Owais defendeu, mas já não valia nada, porque a arbitragem anotou uma falta.

Os 15 minutos finais foram de pressão total dos Falcões Verdes e quem brilhou foi o goleiro uruguaio Muslera. Primeiro socou a bola para longe na cobrança de falta do camisa 7 Al-Juwayr. Na sequência, aos 37 minutos, novamente o centroavante saudita teve a chance de abrir o placar, após bola de escanteio na área. Al-Juwayr dominou e chutou certeiro, mas Muslera fez linda defesa. Quatro minutos depois, saiu o gol saudita, após escanteio cobrado por Al-Juwayr, na medida para Kanno cabecear com perigo. Muslera ainda foi na bola, mas deu rebote, e Al-Amir aproveitou pare empurrar o fundo da rede.

Em desvantagem, os uruguaios pressionaram nos minutos finais. Aos 44 minutos, Araújo cobrou falta dentro da área para Viñas, que cabeceou com perigo, mas o goleiro Al-Owais evitou o gol.

Após o intervalo, os sauditas se fecharam na defesa ao passo que os uruguaios partiram com tudo para o ataque em busca do empate. A Celeste comandada pelo técnico argentino Bielsa enfileirou chances. A primeira delas aos quatro minutos: : Araújo cobrou escanteio direto para Viñas cabecear para o gol, mas a bola acabou saindo. Dez minutos depois, Ugarte desferiu um chute rasteiro, da entrada da área, e acertou a trave direita do goleiro Al-Owais, o grande destaque saudita na etapa final.

Aos 21 minutos, o arqueiro saudita voltou a brilhar, ao evitar o gol em cobrança de falta de Valverde. Os Falcões Verdes se defenderam a maior parte do segundo tempo. Mas não teve jeito e a pressão da Celeste se materializou no gol de empate ao 34 minutos. A jogada começou após cruzamento dentro da área para Viñas, que cabeceou com efeito para o chão. O goleiro Al-Owais chegou a ir na bola, mas deu rebote e Maxi Aráujo aproveitou para empurrar para o fundo da rede. Tudo igual no Estádio de Miami.

O jogo seguiu eletrizante até o final. Os uruguaios queriam virar o placar e por pouco não conseguem. Aos 38 minutos, o atacante Bryan Rodríguez avança pela esquerda, ajeita e solta uma bomba. A bola passa muito perto do gol. Aos 41 minutos, foi a vez dos sauditas quase desempatarem. Abdulhamid disparou com a bola do meio campo até chutar com perigo da entrada da área. Foi por pouco: a bola foi para fora, mas passou rente ao travessão. O ímpeto saudita parou por aí:

Nos minutos finais, com sete de acréscimo, o Uruguai foi incansável em busca da vitória. Aos 47 minutos, Valverde mandou uma bomba de fora da área, e o goleiro Al-Owais defendeu com categoria. Dois minutos depois, após escanteio, Cáceres chutou forte, mas a bola foi para fora. E o jogo terminou mesmo em 1 a 1.

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