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Brasil estreia hoje na Copa do Mundo em jogo contra o Marrocos

Também jogam Haiti e Escócia, Catar e Suíça, Austrália e Turquia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/06/2026 às 08h45

Quatro jogos estão agendados para este sábado (13) pela Copa do Mundo de 2026.

O destaque é o confronto entre Brasil e Marrocos, às 19h em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C.

Completando a mesma chave, Haiti e Escócia se enfrentarão às 22h, em Boston.

Mais cedo, às 16h, Catar e Suíça fecham a primeira rodada do Grupo B, iniciada com a partida entre Canadá e Bósnia e Herzegovina, que empataram em 1 a 1 nesta sexta-feira (12).

A última partida será entre Austrália e Turquia, na madrugada de domingo (14), à 1h. A partida é válida pelo Grupo D, que tem também Estados Unidos e Paraguai, equipes que também já se enfrentaram ontem.

Brasil x Marrocos

A seleção brasileira entra em campo sendo comandada pela primeira vez em uma Copa do Mundo por um técnico estrangeiro: o italiano Carlo Ancelotti.

Caso se confirmem as expectativas de escalar, para as laterais, Danilo e Alex Sandro, o Brasil tenderá a adotar um estilo de jogo que lembra o da escola italiana, com estes jogadores priorizando o papel defensivo.

Dessa forma, Ancelotti terá condições de dar liberdade ao meio de campo para fazer ligações rápidas, explorando a velocidade dos atacantes Raphinha e Vinícius Júnior.

Marrocos tem uma equipe bastante organizada e de grande disciplina tática. A equipe consagrou-se campeã da Copa Africana de Nações em 2025: o mais importante título do continente. No mesmo ano foi campeão mundial pela equipe sub-20.

Foi também semifinalista na Copa de 2022, torneio em que terminou ocupando o 4º lugar – algo inédito para uma seleção africana; e medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024.

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