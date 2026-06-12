Comissão debate prejuízos causados ao fundo de pensão Postalis

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quarta-feira (17) para discutir os prejuízos causados ao fundo de pensão dos empregados dos Correios (Postalis) pelo banco BNY Mellon.

O Mellon foi contratado para administrar e gerir parte dos investimentos do Postalis. A atuação do banco passou a ser investigada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pelo Ministério Público Federal.

Ex-dirigentes do Mellon acabaram condenados pelo TCU pelo rombo de quase R$ 1 bilhão no Postalis.

O debate será realizado às 16h30, em plenário a ser definido.

Responsabilidades e reparação

O deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP), que pediu a audiência, quer avaliar responsabilidades, medidas de reparação e mecanismos para evitar novos prejuízos aos trabalhadores.

"Os fatos revelam graves falhas de gestão, fiscalização e governança, com impactos diretos sobre milhares de empregados ativos, aposentados e pensionistas que dependem do equilíbrio atuarial do Postalis para sua segurança previdenciária", afirma Luiz Carlos Motta.