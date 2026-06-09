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Unidade móvel do Tudo Fácil encerra operação em Caçapava do Sul com mais de 1,6 mil atendimentos

A unidade móvel do Tudo Fácil encerrou, na quarta-feira (3/6), a operação em Caçapava do Sul após a realização de 1.668 atendimentos. Iniciada em 1...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
09/06/2026 às 23h40
Unidade móvel do Tudo Fácil encerra operação em Caçapava do Sul com mais de 1,6 mil atendimentos
Operação faz parte de estratégia do governo estadual para ampliar acesso da população a serviços públicos -Foto: Divulgação SPGG

A unidade móvel do Tudo Fácil encerrou, na quarta-feira (3/6), a operação em Caçapava do Sul após a realização de 1.668 atendimentos. Iniciada em 18 de maio, a ação teve 13 dias de funcionamento, distribuídos ao longo de três semanas, no Centro Municipal de Cultura.

A maior demanda no município foi pela confecção da Carteira de Identidade Nacional (CIN), serviço prestado pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP), com 797 solicitações. Também foram contabilizados 717 registros de orientação ao cidadão, 106 de atendimento assistido, 25 do IPE Saúde, 14 relacionados à Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades (Ciptea/Faders), cinco do IPE Previdência e quatro no Balcão Gov.br.

Com o balanço de Caçapava do Sul, a unidade móvel soma 15.860 atendimentos desde o início do roteiro itinerante, considerando as operações em nove municípios e a participação no Dia U – Ulbra Canoas. Além do município da região da Campanha, a estrutura já passou por Cidreira, Eldorado do Sul, Farroupilha, São Lourenço do Sul, Torres, Tramandaí, Uruguaiana e Xangri-Lá.

A diretora do Tudo Fácil, Carla Vieira, destacou que os resultados alcançados pela unidade móvel demonstram a demanda da população por uma oferta integrada de serviços públicos. "A proposta é reunir, em um único espaço, atendimentos presenciais e suporte ao uso das plataformas digitais, levando essa estrutura a diferentes regiões do Rio Grande do Sul e ampliando o acesso aos serviços do Estado", afirmou.

Atendimentos em Aceguá

Após Caçapava do Sul, a unidade móvel está em Aceguá, décimo município do Estado a receber o atendimento itinerante e o segundo na região da Campanha. Os serviços começaram na segunda-feira (8/6) e seguem até 19 de junho.

Entre 8 e 12 de junho, o atendimento ocorre no bairro Colônia Nova, localizado a 24 quilômetros do centro de Aceguá. A partir de 15 de junho, a unidade móvel atenderá na praça Caco Blanco, no centro da cidade, localizada na fronteira terrestre entre o Brasil e o Uruguai.

Estrutura itinerante

A unidade móvel do Tudo Fácil leva ao interior do Estado serviços de orientação ao cidadão, emissão de documentos, atendimento assistido e apoio no acesso a plataformas digitais de serviços públicos. A ação é coordenada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), por meio do Departamento Central de Atendimento ao Cidadão – Tudo Fácil.

A estrutura conta com três guichês internos, sendo dois destinados à emissão da Carteira de Identidade Nacional, além de dois espaços externos voltados à recepção e ao autoatendimento. O veículo também é adaptado para atendimento a pessoas com deficiência.

Entre os serviços oferecidos estão: emissão da CIN, orientações digitais, atendimento do Balcão Gov.br, apoio para acesso a serviços públicos on-line, demandas vinculadas ao IPE Saúde e ao IPE Previdência, além de solicitações relacionadas à Ciptea/Faders.

Rede Tudo Fácil

Instituído em 1998, o Tudo Fácil concentra, em um mesmo ambiente, serviços públicos de grande procura, com modelo de atendimento integrado e híbrido, voltado à ampliação do acesso e à inclusão digital e social.

Atualmente, a rede conta com unidades em Porto Alegre (Centro e zonas Norte e Sul) e nos municípios de Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande e Santa Maria. Também está em andamento a implantação de novas unidades em Tramandaí e Uruguaiana.

Texto: Marcelo Bergter/Ascom SPGG
Edição: Secom

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