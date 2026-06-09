Unidade móvel do Tudo Fácil encerra operação em Caçapava do Sul com mais de 1,6 mil atendimentos

Operação faz parte de estratégia do governo estadual para ampliar acesso da população a serviços públicos -Foto: Divulgação SPGG

A unidade móvel do Tudo Fácil encerrou, na quarta-feira (3/6), a operação em Caçapava do Sul após a realização de 1.668 atendimentos. Iniciada em 18 de maio, a ação teve 13 dias de funcionamento, distribuídos ao longo de três semanas, no Centro Municipal de Cultura.

A maior demanda no município foi pela confecção da Carteira de Identidade Nacional (CIN), serviço prestado pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP), com 797 solicitações. Também foram contabilizados 717 registros de orientação ao cidadão, 106 de atendimento assistido, 25 do IPE Saúde, 14 relacionados à Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades (Ciptea/Faders), cinco do IPE Previdência e quatro no Balcão Gov.br.

Com o balanço de Caçapava do Sul, a unidade móvel soma 15.860 atendimentos desde o início do roteiro itinerante, considerando as operações em nove municípios e a participação no Dia U – Ulbra Canoas. Além do município da região da Campanha, a estrutura já passou por Cidreira, Eldorado do Sul, Farroupilha, São Lourenço do Sul, Torres, Tramandaí, Uruguaiana e Xangri-Lá.

A diretora do Tudo Fácil, Carla Vieira, destacou que os resultados alcançados pela unidade móvel demonstram a demanda da população por uma oferta integrada de serviços públicos. "A proposta é reunir, em um único espaço, atendimentos presenciais e suporte ao uso das plataformas digitais, levando essa estrutura a diferentes regiões do Rio Grande do Sul e ampliando o acesso aos serviços do Estado", afirmou.

Atendimentos em Aceguá

Após Caçapava do Sul, a unidade móvel está em Aceguá, décimo município do Estado a receber o atendimento itinerante e o segundo na região da Campanha. Os serviços começaram na segunda-feira (8/6) e seguem até 19 de junho.

Entre 8 e 12 de junho, o atendimento ocorre no bairro Colônia Nova, localizado a 24 quilômetros do centro de Aceguá. A partir de 15 de junho, a unidade móvel atenderá na praça Caco Blanco, no centro da cidade, localizada na fronteira terrestre entre o Brasil e o Uruguai.

Estrutura itinerante

A unidade móvel do Tudo Fácil leva ao interior do Estado serviços de orientação ao cidadão, emissão de documentos, atendimento assistido e apoio no acesso a plataformas digitais de serviços públicos. A ação é coordenada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), por meio do Departamento Central de Atendimento ao Cidadão – Tudo Fácil.

A estrutura conta com três guichês internos, sendo dois destinados à emissão da Carteira de Identidade Nacional, além de dois espaços externos voltados à recepção e ao autoatendimento. O veículo também é adaptado para atendimento a pessoas com deficiência.

Entre os serviços oferecidos estão: emissão da CIN, orientações digitais, atendimento do Balcão Gov.br, apoio para acesso a serviços públicos on-line, demandas vinculadas ao IPE Saúde e ao IPE Previdência, além de solicitações relacionadas à Ciptea/Faders.

Rede Tudo Fácil

Instituído em 1998, o Tudo Fácil concentra, em um mesmo ambiente, serviços públicos de grande procura, com modelo de atendimento integrado e híbrido, voltado à ampliação do acesso e à inclusão digital e social.

Atualmente, a rede conta com unidades em Porto Alegre (Centro e zonas Norte e Sul) e nos municípios de Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande e Santa Maria. Também está em andamento a implantação de novas unidades em Tramandaí e Uruguaiana.