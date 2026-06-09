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Capacitação reúne profissionais para fortalecer o enfrentamento às hepatites virais em Santa Catarina

Foto: DivulgaçãoA Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou nesta terça-feira, 9, uma capacitação para fortalecer o enfrentamento às hepatites v...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
09/06/2026 às 20h10
Capacitação reúne profissionais para fortalecer o enfrentamento às hepatites virais em Santa Catarina
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou nesta terça-feira, 9, uma capacitação para fortalecer o enfrentamento às hepatites virais, em Florianópolis. O evento reúne médicos residentes do Programa de Medicina de Família e Comunidade e profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) de todo o estado, de forma presencial e com transmissão online para ampliar o alcance das atividades.

A capacitação aborda temas relacionados às hepatites virais, com foco na qualificação dos profissionais para o diagnóstico precoce, manejo clínico dos pacientes e fortalecimento das ações de prevenção nos territórios onde atuam. 

Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), o encontro busca fortalecer a rede de atenção à saúde por meio da atualização técnica dos profissionais que estão na linha de frente do atendimento à população.

“Os médicos da Atenção Primária e os residentes em Medicina de Família desempenham um papel fundamental na identificação precoce dos casos, no encaminhamento adequado dos pacientes e no desenvolvimento de ações educativas junto à comunidade. Investir na capacitação desses profissionais é uma estratégia essencial para ampliar o diagnóstico e reduzir os impactos das hepatites virais”, destaca Regina Valim, médica infectologista da DIVE. 

Além de atualizar conhecimentos clínicos, a atividade reforça a importância da atuação integrada entre vigilância e assistência, contribuindo para a ampliação do acesso aos testes, à vacinação e aos tratamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

As hepatites virais são infecções que atingem o fígado e podem evoluir de forma silenciosa por muitos anos. Por isso, a informação, a prevenção e o diagnóstico precoce são considerados fundamentais para reduzir a transmissão e garantir o tratamento oportuno dos pacientes.

A iniciativa integra as estratégias de preparação para o Julho Amarelo, mês dedicado à conscientização e ao combate das hepatites virais em todo o país. O encontro foi promovido pela DIVE e Escola de Saúde Pública de SC (ESPSC), ambas da SES, com apoio do Ministério da Saúde.

Mais informações:
Daniela Melo
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

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