Governo do Estado investe quase R$ 400 milhões em melhorias de 153 quilômetros da Rota do Sol na Serra

Recuperação da Rota do Sol representa um investimento estratégico para a economia e para a mobilidade regional -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

A infraestrutura da Rota do Sol está sendo qualificada com obras que somam investimento de quase R$ 400 milhões. Com recursos provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), o governo do Estado está recuperando quase 153 quilômetros da rodovia.

As obras estão sendo realizadas em trechos da RSC-453, entre Lajeado Grande e Tainhas, em 39,45 quilômetros de extensão; e entre Caxias do Sul e Lajeado Grande, em 59,28 quilômetros; além da ERS-486, entre Tainhas e Terra de Areia, em 54,17 quilômetros. Executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), os trabalhos incluem a requalificação e reabilitação funcional do pavimento, serviços de drenagem, nova sinalização e obras de contenções.

Obras são executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

A recuperação da Rota do Sol representa um investimento estratégico para a economia e para a mobilidade regional. “A Rota do Sol é essencial para o turismo e para a economia do Estado. Com esse investimento, estamos reforçando o nosso compromisso em entregar uma estrutura viária segura e resiliente aos desafios do clima”, pontuou o secretário de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, explicou que os trabalhos preveem a recuperação do pavimento atingido e cinco contenções em pontos que apresentaram grandes deslizamentos durante as enchentes de 2024. “Essa é mais uma importante requalificação executada pelo Daer, com investimentos do Funrigs. Na Rota do Sol, temos como principal objetivo reestruturar a malha rodoviária, com mais eficiência, precisão técnica, resistência e sustentabilidade”, destaca Faustino.

Trabalhos incluem a requalificação e reabilitação funcional do pavimento, serviços de drenagem, nova sinalização e contenções -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

O investimento na Rota do Sol integra o aporte de R$ 1 bilhão feito pelo governo na Serra, onde nove rodovias serão recuperadas e uma ponte será reconstruída.

Obras na Rota do Sol:

ERS-486 (Tainhas a Terra de Areia - Rota do Sol)

Investimento: R$ 130 millhões

Extensão: 54,17 km

RSC-453 (Lajeado Grande a Tainhas - Rota do Sol)

Investimento: R$ 113,6 milhões

Extensão: 39,45 km

RSC-453 (Caxias do Sul a Lajeado Grande - Rota do Sol)

Investimento: R$ 136,7 milhões

Extensão: 59,28 km

Obras na Rota do Sol buscam reestruturar malha rodoviária, com mais eficiência, precisão técnica, resistência e sustentabilidade -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom