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Governo do Estado promove o primeiro Simulado Integrado dos Bombeiros Militares da Região Sul na quarta (10), em Arroio do Meio

O governo estadual promove, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), o primeiro Simulado Interestadual de atendimento a...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
09/06/2026 às 16h40
Governo do Estado promove o primeiro Simulado Integrado dos Bombeiros Militares da Região Sul na quarta (10), em Arroio do Meio
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O governo estadual promove, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), o primeiro Simulado Interestadual de atendimento a desastres, que será realizado na quarta-feira (10/6), no município de Arroio do Meio, no Vale do Taquari. A mobilização reunirá equipes dos três Estados do Sul do país com o objetivo de fortalecer a integração e aperfeiçoar os protocolos de resposta a grandes desastres naturais.

Os Estados de Santa Catarina e Paraná enviarão bombeiros militares e cães de busca para participar do exercício. O treinamento ocorre em um cenário de preparação para possíveis eventos meteorológicos extremos, diante das previsões de impactos relacionados ao El Niño no segundo semestre deste ano e das experiências registradas em 2024 no Rio Grande do Sul.

Equipes especializadas

Os profissionais atuarão em cenários simulados de busca e resgate em estruturas colapsadas (Brec) e em áreas atingidas por deslizamentos de terra. Para a atividade, o Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina enviará 20 bombeiros militares, incluindo dois binômios, dupla formada por bombeiro militar e cão de busca, além de quatro equipes do Grupo de Resposta a Desastres (GRD). Já a corporação paranaense enviará 22 bombeiros, sendo dois binômios e três equipes do GRD.

Ao todo, cerca de 80 militares devem participar do evento. As equipes de cada Estado levarão também seus equipamentos especializados e maquinário necessário para a operação.

Integração

O objetivo do Simulado é ampliar a capacidade operacional das equipes e fortalecer a atuação conjunta em ocorrências de grande complexidade.

A atividade permitirá testar protocolos, aprimorar a comunicação entre os Estados e preparar os profissionais para respostas rápidas e coordenadas em situações como enchentes, deslizamentos e outros desastres naturais.

Texto: Luciana Balbueno/Ascom SSP
Edição: Secom

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