Milvus cresce 16,52% no trimestre e amplia aposta em IA

O avanço da digitalização operacional nas empresas brasileiras, combinado à necessidade de reduzir custos e ampliar a eficiência no atendimento técnico, tem impulsionado o mercado de soluções inteligentes para suporte de trabalho remoto e gestão operacional. Nesse cenário, a Milvus registrou um crescimento de 16,52% em faturamento no primeiro trimestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano anterior, mostrando que a demanda por plataformas integradas de atendimento, suporte, inventariado e automação tem crescido.

Especializada em soluções para suporte remoto, gestão operacional e integração omnichannel, a empresa atribui o desempenho principalmente ao aumento recorrente das mensalidades provenientes da entrada de novos clientes, além da ampliação do ticket médio da base instalada. Adael Schultz, sócio-diretor administrativo da Milvus, conta que muitos clientes passaram a contratar novos módulos e funcionalidades ligados à automação de atendimento e integração com canais digitais, como WhatsApp.

"O mercado percebeu que o suporte remoto deixou de ser apenas uma ferramenta operacional para se tornar uma estratégia de produtividade e continuidade dos negócios. Hoje as empresas buscam integração, velocidade de atendimento e automação inteligente", afirma.

Entre as soluções que vêm puxando o crescimento da companhia estão os módulos de integração omnichannel, reunindo WhatsApp, Telegram e chat em um único ambiente, além de aplicações de agentes remotos com uso de inteligência artificial. Segundo a empresa, o movimento é impulsionado principalmente por operações que precisam atender equipes externas, técnicos de campo e usuários em diferentes localidades.

Trabalho remoto impulsiona demanda

Além da expansão da carteira de clientes, a Milvus também tem observado aumento da demanda por aplicações voltadas ao trabalho remoto e híbrido. O suporte remoto integrado às funcionalidades nativas do sistema, aliado à gestão de projetos, demandas e atendimento, vem sendo utilizado por empresas que precisam manter operações distribuídas sem perder controle operacional.

"Existe uma busca crescente por ferramentas capazes de centralizar comunicação, suporte e gestão operacional. As empresas querem reduzir tempo de resposta, evitar deslocamentos desnecessários e aumentar produtividade com inteligência aplicada ao atendimento", acrescenta o executivo.

Nos últimos anos, a estrutura tecnológica por trás do trabalho remoto passou por uma transformação profunda. O que antes era baseado apenas em softwares simples de acesso remoto evoluiu para ecossistemas integrados que combinam atendimento omnichannel, gestão operacional em tempo real, monitoramento de equipes, automação de fluxos e inteligência artificial aplicada à tomada de decisão. Em vez de atuar apenas de forma reativa, as plataformas passaram a antecipar demandas, organizar informações automaticamente e reduzir o tempo necessário para solucionar problemas técnicos e operacionais.

Esse movimento ganhou força principalmente após a consolidação dos modelos híbridos de trabalho e da necessidade de empresas manterem operações distribuídas sem perder produtividade e controle. Com a IA, os sistemas passaram a interpretar solicitações, direcionar atendimentos, automatizar respostas, consolidar históricos e até sugerir soluções com base em padrões anteriores de uso.

Na prática, isso criou um novo mercado para empresas especializadas em integração e automação operacional, especialmente aquelas capazes de unir suporte remoto, comunicação digital e gestão em uma única plataforma, como ocorre atualmente com a Milvus.

Projeções para os próximos meses

Para 2026, a companhia projeta uma nova etapa de expansão. Entre os planos, estão a ampliação do uso da solução Milvus para outros departamentos dentro das empresas clientes, como SAC, áreas administrativas e comercial, além da conquista de contas de maior porte, especialmente no segmento enterprise.

A internacionalização também faz parte da estratégia. A empresa pretende fortalecer sua presença em países da América Latina, com foco inicial em Chile, México, Colômbia e Uruguai. Outra frente prevista para os próximos meses envolve o lançamento de novas soluções e parcerias tecnológicas voltadas à otimização da gestão empresarial, redução de custos operacionais e aumento da produtividade.

"Com o avanço da IA generativa e da automação corporativa, nossa expectativa é que o mercado continue ampliando investimentos em plataformas capazes de integrar atendimento, suporte técnico e gestão operacional em ambientes cada vez mais digitais e distribuídos", arremata Schultz.

Para mais informações, basta acessar: https://milvus.com.br/﻿

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