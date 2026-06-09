Rio Grande do Sul sediará evento nacional sobre controle interno na administração pública

O Rio Grande do Sul será sede da 58ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), entidade que reúne órgãos públicos de controle interno de todo o país. O encontro ocorrerá nos dias 18 e 19 de junho, em Porto Alegre. São aguardados mais de 200 representantes de controladorias de todo o Brasil. A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage) é responsável pela organização e terá três palestrantes no evento, que terá transmissão online.

"A Cage tem sido bastante atuante no Conaci nesses últimos anos, compartilhando experiências de sucesso do controle interno do Rio Grande do Sul, assim como absorvendo e aplicando no seu trabalho cotidiano as melhores práticas desenvolvidas em outros entes federativos e no mundo. A Reunião Técnica do Conaci é o principal fórum de discussões e de troca de experiências sobre o controle interno na administração pública realizado no país. Ficamos honrados em sediar o evento e colocar o Rio Grande do Sul no foco desses debates", afirmou o contador e auditor-geral do Estado, Carlos Geminiano.

Na abertura do evento, Gabriela Lotta, professora de Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), fará a palestra magna “Arquitetura da decisão pública: quando governança, consenso e controle jogam no mesmo time”. A seguir, o painel “Jornada do Consensualismo: Caminhos e Soluções Possíveis” terá como debatedores o presidente do Conaci, Leonardo Ferraz, e representantes do Ministério dos Portos e Aeroportos e da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV), de São Paulo, tendo como moderador o Controlador-Geral do Município de João Pessoa (PB), Diego Fabrício.

O consensualismo é uma novidade introduzida pela Constituição Federal que preconiza a adoção de instrumentos como mediação e conciliação para a solução de conflitos. No final da manhã, será entregue o certificado de reconhecimento para os órgãos que atingiram o nível 2 do modelo IA-CM.

Boas práticas

À tarde, as boas práticas da Cage serão apresentadas pelos auditores do Estado. Ednaldo Rufino ministrará a palestra “Estruturação da Gestão de Riscos nas Contratações Públicas: a experiência do Rio Grande do Sul”, e Álvaro Santos e Aline Amiratti apresentarão o tema “Projeto Escola Íntegra: educando o presente para mudar o futuro”. O evento tem continuidade com o lançamento da Estratégia de Escuta Institucional do Mucci, um modelo de avaliação de maturidade das unidades de controle interno e com a apresentação de vários cases sobre procedimentos em auditoria interna, transparência, tecnologia e inovação.

Fechando a tarde do primeiro dia, haverá palestras voltadas à temática da comunicação aplicada ao controle interno e da comunicação não violenta em auditoria. O segundo dia, direcionado apenas para membros do Conaci, será dedicado a apresentação das Câmaras Técnicas e da Rede Nacional de Integridade Pública, além de discussão sobre questões administrativas.