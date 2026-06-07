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Nota Fiscal Gaúcha terá 70 prêmios extras na semana do Dia dos Namorados

Ação deseja aproveitar o aumento das compras durante a semana

Por: Editoria Local Fonte: Gaúcha ZH
07/06/2026 às 13h42 Atualizada em 07/06/2026 às 13h46
Nota Fiscal Gaúcha terá 70 prêmios extras na semana do Dia dos Namorados
Iniciativa prevê o sorteio de dez premiações diárias de R$ 1 mil, totalizando 70 premiações especiais no período (Foto: Divulgação | SECOM-RS)

Os cidadãos que incluírem o seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) na nota fiscal entre os dias 6 e 12 de junho poderão ter mais chances de ganhar prêmios através do Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG). Em uma ação do Dia dos Namorados (12/6), a modalidade Receita da Sorte distribuirá prêmios extras de R$ 1 mil ao longo desta semana. 

A iniciativa promovida pelo Governo do Estado, por meio da Receita Estadual, prevê o sorteio de dez premiações diárias de R$ 1 mil, totalizando 70 premiações especiais no período. Conforme o Governo do Estado, a ação deseja aproveitar o aumento das compras durante a semana para incentivar a inclusão do CPF na nota e evitar a evasão fiscal.

Para concorrer aos prêmios, o cidadão precisa:

- Realizar compras em locais ou contratar serviços no Rio Grande do Sul;

- Pedir a inclusão do CPF na nota fiscal;

- Acessar o site ou aplicativo do Programa Nota Fiscal Gaúcha no mesmo dia da compra;

- Entrar na aba Receita da Sorte e clicar na nota fiscal disponível ou ler o QR Code do documento;

Caso a nota seja premiada, o resultado deve aparecer imediatamente no aplicativo ou site.

 

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