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ENEM: prazo de inscrição é prorrogado até dia 12 de junho

Para se inscrever, basta acessar a Página do Participante do exame

Por: Editoria Local Fonte: Agência Brasil
06/06/2026 às 12h38
ENEM: prazo de inscrição é prorrogado até dia 12 de junho
Interessados ganham uma semana a mais para se inscrever na principal porta de entrada do ensino superior gratuito do Brasil (Foto: Divulgação | MEC)

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) prorrogaram o prazo de inscrição para o ENEM 2026 até o dia 12 de junho. Com isso, os interessados ganham uma semana a mais para se inscrever na principal porta de entrada do ensino superior gratuito do Brasil.

Para se inscrever, basta acessar a Página do Participante do ENEM na internet e preencher as informações solicitadas. Para os estudantes não isentos, o prazo para pagar a taxa de inscrição vai até o dia 17 de junho.

A prorrogação não altera as datas de aplicação do exame, que permanece marcado para os dias 8 e 15 de novembro, em todo o país.

 

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