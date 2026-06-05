Brasil encara o Egito em último teste antes da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado, 6 de junho, para enfrentar o Egito em seu último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 19h (horário de Brasília), no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos. O confronto servirá como o derradeiro teste do técnico Carlo Ancelotti para ajustar a equipe antes do Mundial.

A equipe brasileira chega embalada após a vitória por 6 a 2 sobre o Panamá, resultado que aumentou a confiança do grupo na reta final de preparação. Jogadores como Vinícius Júnior, Raphinha, Casemiro e Bruno Guimarães são algumas das principais apostas da Seleção para a disputa da Copa.

Foto: Reprodução/CBF TV

O amistoso diante dos egípcios será a última oportunidade para observações e ajustes antes da estreia do Brasil no Mundial, marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos. A expectativa é de um grande público e muita atenção dos torcedores brasileiros espalhados pelo mundo.

Os ouvintes da Rádio Província poderão acompanhar todas as emoções da partida com transmissão ao vivo pela Rede Gaúcha Sat, levando informações, narração e comentários diretamente dos Estados Unidos. A cobertura começa antes da bola rolar, com todos os detalhes do último compromisso da Seleção antes da busca pelo hexacampeonato mundial.

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