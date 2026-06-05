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Derrubadas debate futuro da saúde pública em conferência no dia 17 de junho

Encontro reunirá comunidade, profissionais e gestores para discutir propostas e definir representantes do município nas próximas etapas do processo

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Prefeitura de Derrubadas
05/06/2026 às 10h50
Derrubadas debate futuro da saúde pública em conferência no dia 17 de junho
(Foto: Viagensecaminhos)

O Município de Derrubadas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, promove no próximo dia 17 de junho a 8ª Conferência Municipal de Saúde. O evento será realizado a partir das 8h30, no Auditório Municipal.

Com o tema "Saúde, Democracia, Soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil", a conferência será um espaço destinado à participação da comunidade na construção de propostas e no debate de ações voltadas ao fortalecimento da saúde pública no município.

Durante a programação, os participantes poderão contribuir com sugestões para o setor, além de acompanhar a escolha dos delegados que representarão Derrubadas nas próximas etapas da conferência e a aprovação da pauta final do encontro.

A organização destaca que a participação da população é fundamental para auxiliar no planejamento das políticas públicas e na definição de prioridades para a área da saúde no município.


(Divulgação: Prefeitura de Derrubadas)

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