Derrubadas debate futuro da saúde pública em conferência no dia 17 de junho

O Município de Derrubadas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, promove no próximo dia 17 de junho a 8ª Conferência Municipal de Saúde. O evento será realizado a partir das 8h30, no Auditório Municipal.
Com o tema "Saúde, Democracia, Soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil", a conferência será um espaço destinado à participação da comunidade na construção de propostas e no debate de ações voltadas ao fortalecimento da saúde pública no município.
Durante a programação, os participantes poderão contribuir com sugestões para o setor, além de acompanhar a escolha dos delegados que representarão Derrubadas nas próximas etapas da conferência e a aprovação da pauta final do encontro.
A organização destaca que a participação da população é fundamental para auxiliar no planejamento das políticas públicas e na definição de prioridades para a área da saúde no município.
(Divulgação: Prefeitura de Derrubadas)
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