Sexta, 05 de Junho de 2026
10°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Desemprego entre mulheres negras jovens chega a 24,7%, aponta estudo

Grupo registra os piores indicadores de renda e formalidade

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/06/2026 às 10h15

Apesar de avanços recentes no mercado de trabalho, com queda nos índices de desemprego e resultados positivos no aumento da renda dos trabalhadores, as mulheres negras jovens continuam registrando os piores resultados em indicadores como taxa de desocupação, informalidade, desalento e rendimento.

O resultado faz parte de um relatório da Rede Multiatores MUDE com Elas, elaborado pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (Ceert), a partir de dados da PNAD Contínua 2025, pesquisa do IBGE que analisa o mercado de trabalho no país.

Segundo o levantamento, mesmo com melhorias em índices de educação formal e renda, ainda existem desigualdades estruturais no mercado de trabalho brasileiro para mulheres com idades entre 14 e 29 anos.

Entre os 14 e os 17 anos, a taxa de desocupação de mulheres negras chega a 24,7%, índice 1,4 vez superior à dos homens brancos da mesma faixa etária . Na faixa de 18 a 24 anos, apontada pelos pesquisadores como momento-chave de transição entre escola e trabalho, a desigualdade se intensifica para uma desocupação de 16,5% para elas, 1,6 vez maior do que a dos homens brancos.

O segmento posterior, entre 25 e 29 anos, tem uma taxa de desocupação de mulheres negras de 10,3%, quase o dobro da observada entre mulheres brancas e 2,8 vezes a dos homens brancos.

“O mercado de trabalho melhorou, mas não melhorou de forma igual para todas as pessoas. Isso evidencia que o problema não está apenas no acesso à educação, mas também nos mecanismos estruturais de exclusão que continuam operando no mercado de trabalho e na sociedade brasileira. Envolvem racismo estrutural, segregação territorial, desigualdade no acesso às redes de oportunidade, discriminação nos processos de contratação e promoção, além da sobrecarga histórica do trabalho de cuidado”, aponta a coordenadora da Rede Multiatores pelo Ceert, Shirley Santos.

A pesquisadora destaca que o território também influencia diretamente as oportunidades, pois moradoras de regiões periféricas enfrentam maiores obstáculos relacionados à mobilidade urbana, acesso à infraestrutura, qualidade dos serviços públicos e redes profissionais.

Renda e trabalho formal

A diferença também se reflete na renda e no acesso ao trabalho formal. Em 2025, o rendimento médio das mulheres negras correspondeu a apenas 46,5% do rendimento dos homens brancos, uma diferença de 53,5% que permanece praticamente inalterada nos últimos anos.

A informalidade entre jovens negras é de 39,1%, cerca de 10% acima da registrada entre jovens brancas. O único segmento mais fragilizado nesse indicador é o dos jovens homens negros, para os quais esse índice chega a 44,2%.

As dificuldades se refletem no desalento, que é a condição de quem desiste de procurar trabalho. As mulheres negras são 38,7% dos jovens desalentados do país, enquanto os homens negros somam 36,1%. Na faixa de 25 a 29 anos, a participação das mulheres negras atinge 44,2%.

Quando a análise recai somente sobre a Região Metropolitana de São Paulo, a desigualdade se repete: jovens mulheres negras recebem, em média, R$ 2.236, enquanto homens brancos chegam a R$ 3.926. Entre 25 e 29 anos, a desigualdade aumenta, com rendimentos de R$ 2.569 para mulheres negras e R$ 5.323 para homens brancos.

“Os microdados permitem observar parte dessas desigualdades quando cruzamos raça, gênero, renda, escolaridade e território. Mas a experiência acumulada pelas organizações da sociedade civil também é fundamental para compreender dimensões que muitas vezes os dados quantitativos não conseguem capturar integralmente, como os mecanismos subjetivos de exclusão e os impactos cotidianos do racismo institucional”, complementa Shirley.

Políticas públicas além das cotas

Segundo o estudo, embora sejam importantes para a redução das desigualdades, as cotas raciais não são suficientes para resolver os problemas no ritmo que essas populações precisam.

Para Shirley, o estudo evidencia que políticas estruturantes são fundamentais, focadas em garantir permanência, mobilidade social, proteção social e acesso a posições de decisão e liderança.

Segundo a pesquisadora, entre as experiências que apresentam resultados positivos estão:

  • Políticas de cotas raciais e sociais no ensino superior e concursos públicos;
  • Programas de permanência estudantil;
  • Ampliação do acesso à creche e políticas de cuidado;
  • Programas de qualificação profissional voltados à juventude negra;
  • Metas de diversidade e inclusão no setor privado;
  • Fortalecimento da educação para as relações étnico-raciais;
  • Políticas territoriais para periferias urbanas;
  • Incentivos à formalização do trabalho e
  • Programas de transferência de renda articulados à inclusão produtiva

Políticas públicas de reparação e mecanismos de financiamento voltados para melhoria desse tipo de ação também são caminhos importantes, segundo a coordenadora.

“O enfrentamento das desigualdades raciais exige investimento público, compromisso institucional e participação social. Uma transição justa — seja no mercado de trabalho, na educação ou na agenda climática — só será efetiva se enfrentar as desigualdades estruturais que organizam a sociedade brasileira”, reflete Shirley Santos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Direitos Humanos Há 16 horas

Governo lança campanha de visibilidade e defesa dos direitos LGBTQIA+

Tema: O Brasil é de Todas as Cores: Para Todas as Pessoas
Direitos Humanos Há 1 dia

Mais de 70 mulheres tiveram mandatos cassados em 10 anos no país

Dado foi divulgado hoje na Assembleia Legislativa da capital paulista
Direitos Humanos Há 2 dias

Senado anula norma sobre aborto legal em crianças vítimas de estupro

Resolução guiava proteção a menores de 18 anos alvos violência sexual

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 3 dias

Brasil registrou 150 mil agressões contra população de rua em 10 anos

Pesquisa levantou dados de 2014 a 2023, mas alerta para subnotificação

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 3 dias

Caso Henry: Monique diz em depoimento que 'suspeita ter sido dopada'

Acusada de se omitir, ela admitiu que Jairinho pode ter matado o filho

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 22°
19° Sensação
2.29 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h19 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Sábado
23° 11°
Domingo
22° 12°
Segunda
15° 13°
Terça
14° 10°
Quarta
17°
Últimas notícias
Turismo Há 25 segundos

Copa 2026 e São João ampliam movimento turístico no Nordeste
Internacional Há 29 segundos

Entra em vigor decisão dos EUA de considerar facções como terroristas
Enem 2026 Há 11 minutos

Prazo para inscrição no Enem 2026 termina nesta sexta-feira
Tecnologia Há 21 minutos

Gaúchos já podem solicitar carteira de identidade pelo WhatsApp
Tecnologia Há 37 minutos

São Paulo sedia encontro de Direito e Políticas Públicas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,12 +0,81%
Euro
R$ 5,92 +0,49%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 334,833,82 -2,78%
Ibovespa
169,773,90 pts -0.33%
Mega-Sena
Concurso 3014 (02/06/26)
27
30
35
40
44
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7042 (03/06/26)
10
13
25
36
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3702 (03/06/26)
02
03
05
09
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2932 (03/06/26)
00
01
05
12
14
21
27
33
47
55
63
66
67
68
69
70
73
77
82
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2965 (03/06/26)
07
08
21
40
42
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias