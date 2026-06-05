Hospital Nereu Ramos conquista prêmio nacional pelo terceiro ano consecutivo

Foto: Divulgação / SES

O Hospital Nereu Ramos (HNR), em Florianópolis, conquistou o Prêmio UTI Top Performer 2026. Este é o terceiro ano consecutivo que a instituição da Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebe o reconhecimento nacional, concedido a hospitais que se destacam pelos elevados índices de qualidade, segurança assistencial e excelência no atendimento de terapia intensiva.

Atualmente, o HNR possui um título exclusivo: é o único hospital 100% público da rede estadual de Santa Catarina a receber a certificação entre as quase 2 mil instituições com UTIs brasileiras monitoradas pelo Sistema Epimed de Gestão de Dados.

“Esse reconhecimento nacional reforça a excelência da nossa UTI e reflete o compromisso, a competência e a dedicação de toda a equipe multiprofissional, que diariamente atua com responsabilidade e humanização. Também é resultado do cuidado e dos investimentos priorizados pelo governador Jorginho Mello na estrutura hospitalar e na valorização dos profissionais. Essa conquista reafirma que é possível oferecer assistência intensiva de alto nível no SUS, consolidando o hospital como referência”, destaca a diretora do hospital, Bárbara Maurício Caetano Leite.

O prêmio UTI Top Performer é considerado uma das certificações de desempenho hospitalar mais rigorosas do país. A avaliação leva em conta critérios como eficiência operacional, segurança do paciente, gestão de indicadores clínicos e os resultados práticos obtidos pelas unidades de terapia intensiva.

A gerente técnica do HNR, Lara Kretzer, complementa que o prêmio é o reflexo direto de investimentos estratégicos em gestão e processos. “A conquista reforça que o investimento em qualificação profissional e melhoria contínua dos processos assistenciais produz resultados concretos e impacta diretamente na ponta, salvando vidas. Mostra que a medicina intensiva pública pode e deve ser sinônimo de alta performance e excelência”, destaca a médica.

Referência em Santa Catarina

Além do destaque na terapia intensiva, o Hospital Nereu Ramos desempenha um papel vital na rede pública de saúde catarinense. A instituição é referência estadual em doenças infectocontagiosas, pneumologia, cirurgias torácicas e procedimentos de alta complexidade.

Mais informações:

Josiane Ribeiro

Assessoria de Comunicação

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