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Estado divulga nota técnica com orientações sobre manejo de casos suspeitos de contaminação pelo vírus Ebola

A Secretaria da Saúde (SES) divulgou, nesta quarta-feira (3/6), uma nota técnica para orientar os serviços de saúde do Rio Grande do Sul quanto aos...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/06/2026 às 23h06
Estado divulga nota técnica com orientações sobre manejo de casos suspeitos de contaminação pelo vírus Ebola
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A Secretaria da Saúde (SES) divulgou, nesta quarta-feira (3/6), uma nota técnica para orientar os serviços de saúde do Rio Grande do Sul quanto aos procedimentos de detecção precoce, notificação, investigação epidemiológica e controle de infecção diante da suspeita de doença pelo vírus Ebola, se houver.

"Não temos nenhum caso suspeito em investigação no país. Mas precisamos monitorar a situação para mitigar os riscos, padronizar as ações de saúde e responder de forma coordenada e ágil se necessário", explica o diretor-adjunto do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Marcelo Vallandro.

Uma das orientações da nota técnica da SES é que os serviços de saúde, se identificarem um caso suspeito, devem comunicar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal. Esta, por sua vez, será responsável por articular ações com vigilância epidemiológica estadual para organizar o manejo do paciente.

Além disso, o paciente precisa ser imediatamente isolado em sala privativa. Deve-se ainda restringir ao máximo o acesso da equipe assistencial ao ambiente de isolamento até a chegada do Samu para a transferência ao hospital de referência.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

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