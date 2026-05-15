Sexta, 15 de Maio de 2026
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Doença celíaca vai além dos sintomas intestinais

Condição autoimune ainda é subdiagnosticada e pode se manifestar por sinais menos óbvios, como anemia, fadiga, dor de cabeça e dificuldade de cresc...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/05/2026 às 21h00
Doença celíaca vai além dos sintomas intestinais
Gerado por IA - ChatGPT

Anemia, fadiga ou desconfortos intestinais que nunca parecem desaparecer completamente: a doença celíaca pode estar por trás desses quadros. Trata-se de uma condição autoimune desencadeada pela ingestão de glúten — proteína presente no trigo, centeio e cevada — que provoca uma reação capaz de afetar não apenas o intestino, mas diferentes sistemas do organismo.

"Embora seja frequentemente associada a uma doença que traz desconforto abdominal, diarreia ou intestino muito preso, a doença tem característica sistêmica, podendo causar anemia persistente, fadiga frequente, dor de cabeça, infertilidade ou dificuldade para engravidar e dificuldade de crescimento em crianças", afirma a Dra. Danielle Kiatkoski (CRM 14254), gastroenterologista e diretora do Instituto Brasileiro para Estudo da Doença Celíaca (IBREDOC).

Estima-se que a doença afete cerca de 1% da população mundial — o que pode representar milhões de brasileiros. Ainda assim, aproximadamente 80% dos casos no país não são diagnosticados, segundo a Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil (FENACELBRA). Esse cenário também se explica pela limitação de dados no país: o Brasil ainda carece de estudos nacionais abrangentes sobre a prevalência da doença, o que reduz a visibilidade do tema e dificulta o reconhecimento dos sinais.

Quando investigar

"A doença celíaca ainda é pouco lembrada fora do contexto gastrointestinal. Isso faz com que muitos pacientes passem anos tratando sintomas isolados, sem chegar ao diagnóstico correto", explica Aline Oliveira, farmacêutica e líder de autoimunidade da Thermo Fisher Scientific.

Diante de sintomas persistentes — mesmo que pareçam não estar relacionados —, é importante buscar avaliação médica. Clínicos gerais, gastroenterologistas ou pediatras podem orientar a investigação, que normalmente envolve exames laboratoriais específicos para detectar anticorpos associados à doença.

O diagnóstico envolve exames laboratoriais específicos, como o teste de anti-transglutaminase IgA, que são fundamentais para orientar a investigação. Um ponto importante: retirar o glúten da alimentação antes da realização dos exames pode interferir no diagnóstico. Por isso, qualquer mudança na dieta deve ser feita com orientação profissional. Sem diagnóstico, a inflamação causada pela doença pode continuar ativa e levar a complicações como deficiência de nutrientes, osteoporose e infertilidade.

Informação faz diferença

Mesmo sendo relativamente comum, a doença celíaca ainda é subdiagnosticada no Brasil — sobretudo quando os sintomas não são intestinais ou parecem desconectados entre si. Por isso, ter acesso a informações confiáveis é um passo importante para entender os sinais do corpo e buscar orientação adequada.

Para ajudar nessa jornada, o portal Celiac Insider reúne conteúdos sobre sintomas, diagnóstico e manejo da doença, com informações confiáveis e acessíveis tanto para pacientes quanto para profissionais de saúde. A iniciativa busca apoiar o reconhecimento dos sinais e contribuir para que mais pessoas cheguem ao diagnóstico de forma mais rápida e assertiva.

Para mais informações, basta acessar o site: https://www.thermofisher.com/celiac/br/pt/home.html

Disclaimer: A utilização desses produtos para fins de diagnóstico é de inteira responsabilidade do serviço de saúde, que deverá atender aos requisitos contidos na RDC 786/2023 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Subseção I, Artigos 129 a 135.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem do Magnific/lookstudio
Sociedade Há 1 dia

Saúde íntima da mulher requer atenção

Levantamento aponta que mais de 72% das mulheres já enfrentam sintomas vulvovaginais, como corrimento, coceira e dor na relação. A Dra. Bianca Romã...

 Crédito: Rede D'Or
Sociedade Há 2 dias

Hospitais São Luiz têm o melhor pronto-socorro de SP

Unidades da Rede D'Or lideram preferência em levantamento do Datafolha e consolidam confiança da população paulistana

 Divulgação/MedPlus
Sociedade Há 2 semanas

Medplus reforça compromisso com a segurança do paciente

Gestão eficiente da rotina médica reduz erros e eleva qualidade do atendimento em hospitais e policlínicas, diz o gestor Tiago Simões Leite

 INDSH - Divulgação
Sociedade Há 3 semanas

Hospital inaugura câmaras hiperbáricas pelo SUS no AM

Serviço amplia capacidade de atendimento da rede pública estadual e passa a oferecer, pela primeira vez em um hospital público do AM, oxigenoterapi...

 Canva
Sociedade Há 4 semanas

Imersão terapêutica combate esgotamento mental feminino

Com base em dados globais de saúde, o projeto Mulheres em Faces realiza nova edição em maio, integrando natureza, corpo e ciência como ferramentas ...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. Máx. 22°
17° Sensação
1.05 km/h Vento
86% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h08 Nascer do sol
17h54 Pôr do sol
Sábado
23° 11°
Domingo
18° 15°
Segunda
15° 11°
Terça
16°
Quarta
15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 7 minutos

AI/R Compass UOL avança na aplicação de inteligência artificial em DevOps e conquista reconhecimento da Amazon Web Services
Economia Há 7 minutos

Ministério lança simulador de renegociações do Novo Desenrola
Política Há 7 minutos

José Dirceu é diagnosticado com linfoma e inicia tratamento em SP
Justiça Há 7 minutos

Cão Orelha: Justiça arquiva caso a pedido do Ministério Público
Brasil Sorridente Há 40 minutos

Barra do Guarita é contemplado com Unidade Odontológica Móvel

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 +0,00%
Euro
R$ 5,89 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 425,278,41 +0,06%
Ibovespa
177,283,83 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 3008 (14/05/26)
11
12
14
20
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7025 (14/05/26)
14
27
29
50
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3685 (14/05/26)
01
02
04
08
10
11
14
15
17
19
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2923 (13/05/26)
02
05
06
10
11
14
18
31
33
47
48
61
63
68
77
79
82
88
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2956 (13/05/26)
12
17
19
29
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias