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Senado vai celebrar os 50 anos da Unesp

O Senado vai promover uma sessão especial para celebrar os 50 anos da Universidade Estadual Paulista (Unesp). O requerimento para a homenagem ( RQS...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
02/06/2026 às 23h21
Senado vai celebrar os 50 anos da Unesp
Secretaria-Geral da Mesa agendará sessão especial em homenagem ao aniversário da Univesidade Estadual Paulista - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O Senado vai promover uma sessão especial para celebrar os 50 anos da Universidade Estadual Paulista (Unesp). O requerimento para a homenagem ( RQS 428/2026 ), apresentado pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e apoiado por outros senadores, foi aprovado no Plenário nesta terça-feira (2).

De acordo com Marcos Pontes, a Unesp nasceu de um projeto pioneiro de organização do ensino superior público brasileiro e, ao longo de cinco décadas, consolidou-se como uma das mais relevantes universidades do país. Ele destacou o modelo multicampi da Unesp — que, atualmente, está presente em 24 municípios paulistas.

A data da sessão solene ainda será marcada pela Secretaria-Geral da Mesa (SGM).

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