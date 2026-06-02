Senado vai celebrar os 50 anos da Unesp

O Senado vai promover uma sessão especial para celebrar os 50 anos da Universidade Estadual Paulista (Unesp). O requerimento para a homenagem ( RQS 428/2026 ), apresentado pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e apoiado por outros senadores, foi aprovado no Plenário nesta terça-feira (2).

De acordo com Marcos Pontes, a Unesp nasceu de um projeto pioneiro de organização do ensino superior público brasileiro e, ao longo de cinco décadas, consolidou-se como uma das mais relevantes universidades do país. Ele destacou o modelo multicampi da Unesp — que, atualmente, está presente em 24 municípios paulistas.

A data da sessão solene ainda será marcada pela Secretaria-Geral da Mesa (SGM).