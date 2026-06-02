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Hospital Regional São Paulo realiza cerca de 1,5 mil atendimentos especializados em alto risco a gestantes do Grande Oeste em Xanxerê

Fotos: Assessoria do HRSPO Hospital Regional São Paulo (HRSP), unidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES) em Xanxerê, dispõe do setor ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
02/06/2026 às 17h20
Hospital Regional São Paulo realiza cerca de 1,5 mil atendimentos especializados em alto risco a gestantes do Grande Oeste em Xanxerê
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Assessoria do HRSP

O Hospital Regional São Paulo (HRSP), unidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES) em Xanxerê, dispõe do setor de Pré-Natal de Alto Risco (PNAR), especializado no acolhimento de gestantes com condições clínicas que exigem monitoramento rigoroso. Em 2025, o serviço registrou a marca de 1.485 atendimentos para mulheres de todo o Grande Oeste catarinense.

Atualmente, o PNAR mantém uma média de 36 consultas semanais, totalizando cerca de 140 assistências mensais . O objetivo é garantir uma gestação segura por meio da vigilância constante da saúde da mãe e do bebê.

Segundo o obstetra responsável pelo serviço, João Gustavo Rodrigues, o acompanhamento especializado é o que define o sucesso do desfecho gestacional em casos complexos. “Atendemos gestações que, por natureza, possuem maior probabilidade de complicações. O acompanhamento rigoroso é essencial para reduzir ou minimizar as consequências das patologias envolvidas”, explica o médico.

O setor atende gestantes de risco devido a diversos fatores, tais como:

  • Histórico gestacional: complicações em gravidezes anteriores;
  • Doenças pré-existentes: hipertensão, doenças renais, cardiovasculares, epilepsia e tireopatias;
  • Condições do pré-natal: diabetes gestacional, anemia, além de alterações no volume do líquido amniótico.
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O serviço oferecido é 100% gratuito, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Para ter acesso, a gestante deve ser encaminhada pela sua Unidade Básica de Saúde (UBS) de origem. As consultas no HRSP ocorrem às terças-feiras à tarde e às quintas-feiras, durante o dia completo.

Rosângela Godói, enfermeira supervisora da Maternidade e do PNAR, reforça que o trabalho conjunto entre o município e o hospital é o que garante a eficiência do setor. “Damos seguimento ao cuidado iniciado na atenção básica para que o pré-natal seja mais completo. Nosso foco é a intervenção precoce e a garantia de que tanto a mãe quanto o recém-nascido tenham o suporte necessário para um nascimento seguro”, destaca a enfermeira.

Com informações da Assessoria do HRSP

Mais informações:
Josiane Ribeiro
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram @‌saude.sc

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