Primeira caneta emagrecedora brasileira terá preços a partir de R$ 452

A EMS anunciou que o preço da primeira caneta brasileira de semaglutida vai custar a partir de R$ 452. De acordo com a empresa, o medicamento chega ao mercado a partir do dia 15 de junho. O anúncio foi feito em um evento fechado para pessoas ligadas ao mercado e médicos.

A versão brasileira do medicamento chega ao país com uma expectativa de aumentar o acesso ao tratamento, que pode custar cerca de R$ 1 mil por mês. A semaglutida é usada no tratamento da obesidade e sua inclusão no SUS já chegou a ser discutida, mas a demanda foi rejeitada justamente pelo alto custo.

A caneta da EMS foi a primeira versão nacional aprovada desde a queda da patente que era da Novo Nordisk. Na última semana, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) permitiu que a empresa cobrasse como preço máximo da caneta o mesmo praticado pela Novo Nordisk no Ozempic e Wegovy — valor próximo de R$ 800.

No entanto, a EMS já havia anunciado que traria sua versão com preços ao menos 30% mais baratos. O movimento também tem ligação com o mercado. Após a queda da batente, a própria Novo Nordisk reduziu preços para tornar sua versão mais competitiva, com os pedidos de versões nacionais. Até o início desse ano, havia ao menos 17 pedidos em análise na Anvisa.

Com o plano apresentado pela empresa nesta terça-feira, os valores começam em R$ 452, quase metade do praticado hoje no mercado.

Plano de preços

De acordo com a empresa, cada caneta vai custar R$ 452. No entanto, há um plano de tratamento em que para os primeiros três meses: As canetas com doses suficientes para o tratamento de 90 dias vão custar R$ 863,23. Isso faz com que, na média, o paciente tenha um custo médio mensal de R$ 287 com as doses iniciais.

Depois disso, no quarto mês de tratamento, a caneta vai custar R$ 498. Essas versões chegam ao mercado no dia 15 de junho. A empresa ainda propôs um pacote com duas canetas de 1,0 mg por R$ 896. Essa ainda não tem uma data para chegar às prateleiras.

Neste primeiro ciclo de abastecimento, a EMS disponibilizará mais de 500 mil canetas, que vão ser distribuídas em farmácias pelo país.

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