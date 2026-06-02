Médicos fazem alerta para uso excessivo de celular por idosos

Décadas atrás, era comum associar o envelhecimento a rotinas mais tranquilas: avós costurando, cuidando das plantas ou jogando xadrez. Hoje, essa cena tem mudado. O celular ganhou espaço na rotina da terceira idade e passou a ocupar horas do dia com redes sociais e aplicativos de mensagens. Em alguns casos, o uso excessivo tem gerado dependência digital e preocupado médicos pelos impactos no sono, no convívio social e na saúde mental.

Os números mostram o avanço dessa conexão. Dados da PNAD Contínua TIC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam que a parcela de brasileiros com 60 anos ou mais que possuem celular saltou de 66,6% em 2019 para 78,1% em 2024, o maior crescimento entre todas as faixas etárias do País.

No mesmo período, o acesso à internet também disparou: passou de 24,7% em 2016 para 69,8% em 2024.

A psiquiatra e psicogeriatra Maria Benedita Reis, professora do curso de pós-graduação em Psiquiatria da Emescam, observa que esse uso constante já reflete até mesmo em atividades do dia a dia.

“Tenho observado idosos que não querem deixar o celular de lado e aproveitar o tempo para praticar exercícios físicos, se socializar e até comer melhor, preparando ou ajudando a preparar seus próprios alimentos”, destaca.

“Muitas vezes, a solidão, a falta de oportunidades de socialização e de trabalho, a baixa visão, a falta de familiaridade com uma boa leitura, a comodidade e o afastamento dos familiares fazem com que alguns idosos passem o dia mexendo no celular e, principalmente, em aplicativos bobos, de memes”.

Fernanda Sperandio, geriatra e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Estado (SBGG-ES), alerta que o uso prolongado de telas está associado à piora da qualidade do sono, aumento do sedentarismo, dores musculoesqueléticas (principalmente em pescoço e mãos), além de impacto na saúde mental, como ansiedade.

A geriatra Caroline Pupim, professora da Emescam e vice-presidente da SBGG-ES, ressalta que a pessoa idosa no Brasil, de forma geral, por falta de políticas públicas inclusivas, tende ser mais isolada.

“É uma fase da vida em que muitos estão aposentados, com limitações físicas, lidando com inúmeros lutos e com poucas ferramentas para desenvolver novos projetos de vida”.

Problema

O uso do celular torna-se problemático quando, por exemplo, o idoso negligencia outras atividades importantes ou usa o aparelho como única forma de lidar com emoções como tristeza e solidão.

Companhia

Muitas vezes, o celular aparece como uma forma de companhia para os idosos em um momento em que as conexões presenciais diminuem. O aparelho pode acabar sendo uma das poucas formas de interação disponíveis.

Confusão mental

Idosos que já apresentam alterações cognitivas, ou até mesmo quadros iniciais de demência, podem ter a confusão mental agravada pelo uso excessivo de redes sociais.

Compensação emocional

A aposentadoria, a viuvez e o isolamento social são fatores importantes para a utilização de celular por pessoas da terceira idade. O celular acaba funcionando como uma ferramenta de compensação emocional, oferecendo distração, contato social e sensação de pertencimento.

Tratamento

O acompanhamento psicológico é fundamental em casos de dependência digital. Em alguns casos, também pode ser necessário o acompanhamento médico e o uso de medicação.