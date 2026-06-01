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Governo do Estado autoriza obra de melhorias na Escola Amélio Fagundes, em Independência

O governo do Estadoautorizou, na segunda-feira (1º/6), o início da recuperação do ginásio da Escola Estadual de Educação Básica (EEEB) Amélio Fagun...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
01/06/2026 às 21h35
Governo do Estado autoriza obra de melhorias na Escola Amélio Fagundes, em Independência
Intervenções incluem a substituição do telhado do ginásio e manutenção de pisos e instalações elétricas e hidrossanitárias -Foto: Gustavo Perez/Ascom Seduc

O governo do Estadoautorizou, na segunda-feira (1º/6), o início da recuperação do ginásio da Escola Estadual de Educação Básica (EEEB) Amélio Fagundes, em Independência. O investimento é de R$ 3,2 milhões e a fiscalização dos serviços ficará a cargo da Secretaria de Obras Públicas (SOP). O ato foi conduzido pela secretária em exercício de Obras Públicas, Zilá Breitenbach, e pela secretária da Educação, Raquel Teixeira. O evento contou ainda com a presença do prefeito de Independência, Eduardo Maahs Marasca e da diretora da escola, Lucia Bertoldo Cenedese.

As intervenções no ginásio incluem a substituição do telhado por telhas termoacústicas, que proporcionarão maior conforto térmico, a recomposição dos pisos e a manutenção das esquadrias, das instalações elétricas e hidrossanitárias e das pinturas, além de outros serviços. Um ginásio escolar é um local de convivência, de esporte e de formação, e ele precisa estar em condições de cumprir esse papel. Com essas melhorias, estamos proporcionando mais conforto e qualidade para os alunos e professores que utilizam esse espaço todos os dias”, destacou Zilá.

Com 46 anos de história, a escola atende 143 alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano, e do Ensino Médio. A fiscalização dos serviços ficará a cargo da 17ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Santa Rosa, e o prazo de conclusão é o primeiro semestre de 2027. “A quadra de esportes é um espaço de envolvimento, crescimento intelectual e emocional. A convivência entre os estudantes é um momento muito importante e reforça a escola como núcleo aglutinador de amizade, de preparação para a vida, afirmou Raquel Teixeira.

Obras na educação

Desde o início da atual gestão, em 2023, o governo do Estado investiu R$ 52,3 milhões em 43 escolas localizadas em municípios abrangidos pela 17ª Crop, entre obras finalizadas, em execução ou em fase de contrato. Em todo o Rio Grande do Sul, o Estado destinou R$ 283,8 milhões para obras concluídas que beneficiaram 499 escolas e R$ 456,1 milhões para serviços em andamento outras 312 unidades.

Texto: Marluci Brock/Ascom SOP
Edição: Secom

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