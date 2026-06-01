Junho Vermelho: Hemosc convida população a unir paixão por futebol e doação de sangue

Foto: Marco Favero / Arquivo / SecomGOVSC

No mês de conscientização da doação de sangue, o Junho Vermelho, o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) convida a população a unir a paixão pelo futebol à solidariedade. Durante o período que também marca a Copa do Mundo, a hemorrede estará preparada para receber doadores e pacientes com as cores da Seleção Brasileira.

A campanha “Jogue junto, dê seu sangue pelo nosso time” quer reforçar o quanto cada doador de sangue é importante para manter os estoques regulares em Santa Catarina. A queda nas temperaturas costuma provocar uma queda nas doações, o que reforça ainda mais a importância da ação nesta época do ano.

Segundo a diretora-geral do Hemosc, Patrícia Carsten, em 2026 houve uma queda nas doações, ao mesmo tempo em que aumentou a demanda dos hospitais e clínicas por bolsas de sangue. “Historicamente, este é um período de redução nas doações, em razão das temperaturas mais baixas e do aumento das doenças sazonais. Por isso, convidamos a população, neste Junho Vermelho, a comparecer aos nossos Hemocentros e Unidades de Coleta para doar sangue. Convide também familiares e amigos para doar junto e levar esperança a quem precisa”, destaca.

O Hemosc é responsável por 98% do sangue coletado e distribuído em Santa Catarina. Durante o mês, os sete hemocentros do estado, localizados em Florianópolis, Criciúma, Chapecó, Joaçaba, Lages, Blumenau e Joinville, além das Unidades de Coleta de Tubarão, Jaraguá do Sul e Canoinhas, estarão mobilizados para receber os doadores.

As doações podem ser agendadas pelo site hemosc.org.br ou pelos telefones disponíveis na página, onde também constam os requisitos para doação, os endereços e os horários de atendimento de cada unidade.

Homenagem aos doadores

Para marcar o Dia Mundial do Doador de Sangue, 14 de junho, o Hemosc também está preparando uma série de homenagens aos doadores regulares e apoiadores dos projetos de promoção à doação de sangue. Haverá atividades nos hemocentros em todo o estado, com ações que destacam o futebol e o clima de Copa do Mundo. A campanha conta com uma criação do artista Luciano Martins, que traduz o mote “Jogue junto, dê seu sangue pelo nosso time”.

“Como no futebol, em que cada jogador precisa contribuir para que o time saia vitorioso, na saúde também contamos com a colaboração de muita gente. O sangue humano não tem substituto e é fundamental para assegurar procedimentos como cirurgias, casos de acidentes e tratamentos de doenças. Por isso, reforçamos mais uma vez a importância desse gesto solidário da doação de sangue”, afirma Patrícia.

O Hemosc é uma instituição da Secretaria de Estado da Saúde (SES), administrada pela organização social Fahece.

Texto: Comunicação HEMOSC

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