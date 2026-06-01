Segunda, 01 de Junho de 2026
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Junho Vermelho: Hemosc convida população a unir paixão por futebol e doação de sangue

Foto: Marco Favero / Arquivo / SecomGOVSCNo mês de conscientização da doação de sangue, o Junho Vermelho, o Centro de Hematologia e Hemoterapia de ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
01/06/2026 às 11h02
Junho Vermelho: Hemosc convida população a unir paixão por futebol e doação de sangue
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Marco Favero / Arquivo / SecomGOVSC

No mês de conscientização da doação de sangue, o Junho Vermelho, o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) convida a população a unir a paixão pelo futebol à solidariedade. Durante o período que também marca a Copa do Mundo, a hemorrede estará preparada para receber doadores e pacientes com as cores da Seleção Brasileira.

A campanha “Jogue junto, dê seu sangue pelo nosso time” quer reforçar o quanto cada doador de sangue é importante para manter os estoques regulares em Santa Catarina. A queda nas temperaturas costuma provocar uma queda nas doações, o que reforça ainda mais a importância da ação nesta época do ano.

Segundo a diretora-geral do Hemosc, Patrícia Carsten, em 2026 houve uma queda nas doações, ao mesmo tempo em que aumentou a demanda dos hospitais e clínicas por bolsas de sangue. “Historicamente, este é um período de redução nas doações, em razão das temperaturas mais baixas e do aumento das doenças sazonais. Por isso, convidamos a população, neste Junho Vermelho, a comparecer aos nossos Hemocentros e Unidades de Coleta para doar sangue. Convide também familiares e amigos para doar junto e levar esperança a quem precisa”, destaca.

O Hemosc é responsável por 98% do sangue coletado e distribuído em Santa Catarina. Durante o mês, os sete hemocentros do estado, localizados em Florianópolis, Criciúma, Chapecó, Joaçaba, Lages, Blumenau e Joinville, além das Unidades de Coleta de Tubarão, Jaraguá do Sul e Canoinhas, estarão mobilizados para receber os doadores.

As doações podem ser agendadas pelo site  hemosc.org.br  ou pelos telefones disponíveis na página, onde também constam os requisitos para doação, os endereços e os horários de atendimento de cada unidade.

Homenagem aos doadores

Para marcar o Dia Mundial do Doador de Sangue, 14 de junho, o Hemosc também está preparando uma série de homenagens aos doadores regulares e apoiadores dos projetos de promoção à doação de sangue. Haverá atividades nos hemocentros em todo o estado, com ações que destacam o futebol e o clima de Copa do Mundo. A campanha conta com uma criação do artista Luciano Martins, que traduz o mote “Jogue junto, dê seu sangue pelo nosso time”.

“Como no futebol, em que cada jogador precisa contribuir para que o time saia vitorioso, na saúde também contamos com a colaboração de muita gente. O sangue humano não tem substituto e é fundamental para assegurar procedimentos como cirurgias, casos de acidentes e tratamentos de doenças. Por isso, reforçamos mais uma vez a importância desse gesto solidário da doação de sangue”, afirma Patrícia.

O Hemosc é uma instituição da Secretaria de Estado da Saúde (SES), administrada pela organização social Fahece.

Texto: Comunicação HEMOSC

Mais informações:
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS)
Saúde Há 3 horas

Vacina contra a gripe é liberada para toda a população do Rio Grande do Sul

Ampliação da campanha ocorre em meio ao aumento dos casos de doenças respiratórias e ao cenário de alto risco apontado por órgãos de saúde

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 4 horas

AVISO DE PAUTA: Samu SC inaugura nova base operacional da USA em São José

O Governo do Estado inaugura nesta quarta-feira, 3, às 14h, a nova base operacional da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento ...

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Saúde Há 20 horas

Dia Mundial sem Tabaco: novas tecnologias camuflam vapes e são desafio

Alerta é do diretor da Fundação do Câncer Luiz Augusto Maltoni
Saúde Há 22 horas

Expedição leva atendimento em saúde a ribeirinhos de Rondônia

Mais de 100 pessoas prestaram assistência em três comunidades

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 24 horas

Rio: belga testa positivo para malária, mas Fiocruz não descarta ebola

Paciente veio de Uganda e ficará isolado até diagnóstico conclusivo

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 21°
20° Sensação
0.67 km/h Vento
42% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h17 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Terça
21°
Quarta
21° 10°
Quinta
21° 10°
Sexta
22° 10°
Sábado
24° 11°
Últimas notícias
Tecnologia Há 32 minutos

Uso de aplicativos de mobilidade cresce no Brasil
Câmara Há 32 minutos

Comissão aprova projeto que cria marco legal de combate às apostas clandestinas
Câmara Há 32 minutos

Comissão aprova projeto que assegura criação de grêmios estudantis nas escolas
Câmara Há 32 minutos

Comissão debate dados do Atlas Mundial da Obesidade 2026; participe
Entretenimento Há 1 hora

São João Amado fortalece turismo e economia em Ilhéus

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,03 -0,24%
Euro
R$ 5,85 -0,53%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,018,87 -2,78%
Ibovespa
172,423,73 pts -0.78%
Mega-Sena
Concurso 3013 (30/05/26)
02
14
21
22
34
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7039 (30/05/26)
12
15
16
67
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3699 (30/05/26)
01
02
03
05
06
08
09
11
14
18
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2930 (29/05/26)
03
06
10
12
14
15
17
21
22
27
37
39
40
41
43
47
48
50
64
73
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2963 (29/05/26)
11
13
38
42
44
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias