Brasil goleia Panamá em despedida antes da Copa do Mundo

Com vitória por 6 a 2 no Maracanã, equipe de Carlo Ancelotti encerra compromissos diante da torcida antes da estreia no Mundial de 2026

Por: Andre Eberhardt Fonte: O Sul
01/06/2026 às 07h38
A Seleção Brasileira se despediu de sua torcida em clima de festa antes da Copa do Mundo de 2026. Em amistoso disputado nesse domingo (31) no Maracanã, o Brasil venceu o Panamá por 6 a 2, com gols de Vinícius Júnior, Casemiro, Rayan, Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos, enquanto Murillo e Harvey marcaram para os visitantes.

O Brasil ainda tem mais um amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. No dia 6 de junho (sábado), em Cleveland (EUA), às 19h (horário de Brasília), a Seleção mede forças com o Egito, uma das mais fortes equipes da África e que conta com Mohamed Salah.

A primeira partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo acontece em East Rutherford, no MetLife Stadium, às 19h do próximo dia 13 (sábado), diante do Marrocos, quarto colocado na última edição do Mundial.

O jogo

Em campo, o público brasileiro conseguiu acompanhar dois times em campo. Valendo de um acordo entre as duas seleções, Carlo Ancelotti substituiu 10 jogadores para o segundo tempo e conseguiu aproveitar todos os jogadores à disposição para a partida. O zagueiro Léo Pereira foi o único a atuar durante toda a partida.

Com um meio-campo forte na marcação, a Seleção Brasileira mostrou sua força logo no primeiro minuto de jogo. O meio-camo panamenho saiu jogando errado e Casemiro, atento, cortou. A bola sobrou para Vinicius Júnior, que carregou e arriscou de fora da área para marcar um golaço num chute de 23 metros de distância, sem chance para o goleiro Mosquera. Brasil 1 a 0.

Mesmo dominando as ações de jogo, a Seleção Brasileira sofreu o gol de empate aos 12 minutos em cobrança de falta de Murillo, que contou com o desvio na barreira.

O resultado não abalou o time de Carlos Ancelotti, que quase voltou a frente do placar aos 23, uma jogada rápida entre Vinicius Júnior e Raphinha. O camisa 11 recebeu passe de Vini dentro da área, mas finalizou na rede pelo lado de fora.

Aos 38, o segundo gol brasileiro. Alex Sandro achou Vinicius Júnior livre pela esquerda. O atacante brasileiro, em jogada individual, bailou diante de dois jogadores panamenhos e chutou cruzado. Casemiro, atento, desviou de cabeça. O lance foi revisto pela arbitragem e o gol foi validado: Brasil 2 a 1.

Aos 42, quase o terceiro com Raphinha. O atacante brasileiro aproveitou uma troca de passes entre Matheus Cunha, Vinicius Júnior e Bruno Guimarães e concluiu tirando tinta da trave do goleiro Mosquera.

No segundo tempo, Carlos Ancelotti fez valer o acordo entre as duas seleções e mudou 10 jogadores. Apenas o zagueiro Léo Pereira permaneceu em campo para a etapa final.

E o “novo” time de Carlos Ancelotti não teve dificuldade de construir a goleada brasileira contra o Panamá. Aos 7, o goleiro Mosquera saiu jogando errado com a pressão brasileira na saída de jogo pela defesa e entregou a bola nos pés do atacante Rayan, que chutou de fora da área da ponta direita. Outro golaço do Brasil.

Aos 14, Lucas Paquetá aumentou para a Seleção, que chegou ao quarto gol após troca de passes entre os jogadores de ataque. Foi minutos depois, Igor Thiago, de pênalti, fez o quinto gol da Seleção Canarinho.

Nos minutos finais, o Brasil fez o sexto gol com Danilo Santos após lindo passe de Lucas Paquetá, achando o meia do Botafogo em velocidade para a entrada na área. Fechando a partida, o Panamá chegou ao segundo gol com Harvey.

Ficha técnica

– Brasil: Alisson (Ederson); Wesley (Ibañez), Bremer (Douglas Santos), Léo Pereira e Alex Sandro (Rayan); Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães (Danilo), Luiz Henrique (Danilo Santos), Vinicius Júnior (Endrick) e Raphinha (Igor Thiago); Matheus Cunha (Lucas Paquetá). Técnico: Carlo Ancelotti.

– Panamá: Mosquera; Murillo (Iván Anderson), Escobar (Jiovany Ramos), Córdoba (Fariña) e Andrés Andrade (Miller); Harvey (Cristian Martínez), Blackman (Kadir) e José Rodriguez (Tomás Rodríguez); Bárcenas (Davis), Waterman (Fajardo) e Ismael Diáz. Técnico: Thomas Christiansen.



