Associação Portelense está na decisão da Copa das Regiões Feminina

No duelo único que vale o título regional, a Associação Portelense terá como adversário o EC Combinados (Foto: Reprodução | Facebook)

A rodada que definiu as finalistas da Copa das Regiões Feminina 2026 ocorreu na tarde de domingo (24/5), na comunidade de Vista Alegre, interior de Redentora. Os jogos de ida das semifinais aconteceram no dia 12 de abril, em Crissiumal. O torneio é organizado pela Primeira Liga.

A Associação Portelense enfrentou o Flamengo de Crissiumal na segunda fase. Os dois confrontos (ida e volta) terminaram empatados e, com isso, a vaga na decisão foi disputada nas penalidades máximas. A equipe de Tenente Portela acertou todas as cobranças e venceu por 5 a 4.

No duelo único que vale o título regional, a Associação Portelense terá como adversário o EC Combinados – atual campeão do certame. O selecionado de Três Passos eliminou o São Jorge de Redentora.

Até o momento, a diretoria da Primeira Liga não anunciou a data, o local e o horário da final da Copa das Regiões Feminina de 2026.

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