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Gurias do Yucumã perdem em casa e se complicam no Gauchão Feminino Sub-15

Derrota por 3 a 1 ocorreu na tarde de sábado (30/5)

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
31/05/2026 às 13h08
Gurias do Yucumã perdem em casa e se complicam no Gauchão Feminino Sub-15
Tabela das semifinais da competição (Foto: Divulgação | FGF)

A derrota por 3 a 1 para o Internacional de Porto Alegre tornou improvável a classificação das Gurias do Yucumã à decisão do Gauchão Feminino Sub-15 de 2026. A partida foi disputada na tarde de sábado (30/5), no distrito de São Pedro, interior de Tenente Portela.

Os dois times voltam a se encontrar na próxima quinta-feira – feriado de Corpus Christi. O jogo acontecerá no CT FUTVIDA, com início às 15h. A equipe portelense precisará vencer por dois gols de diferença para levar a disputa às cobranças de pênaltis.

Na outra semifinal, o Grêmio abriu vantagem ao fazer 2 a 1 no Guarani em Venâncio Aires. O segundo duelo está marcado para o dia 6 de junho, no CT Hélio Dourado em Porto Alegre.

A competição é organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

 

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