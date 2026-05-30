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Dois Reis da Babilônia, um Funcionário da Alfândega do Egito e um Tesouro Escondido da Córsega Lideram o Leilão de Antiguidades e Arte Antiga da TimeLine de 2 de junho

O Primeiro Dia é o leilão principal que conta com um catálogo impresso exclusivo; as sessões de 3 a 8 de junho são somente online; Moedas, Pesos, F...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/05/2026 às 23h10

HARWICH, Reino Unido, May 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TimeLine Auctions, o salão britânico conhecido por suas antiguidades em nível de museu, irá realizar um grande Leilão de Antiguidades e Arte Antiga no dia 2 de junho de 2026. O Dia Um apresenta destaques da Mesopotâmia, Egito, Grécia e Mediterrâneo Ocidental, com uma venda mais ampla que abrange desde o período Paleolítico até o Medieval.

Dois reis da Mesopotâmia nomeados são os destaques do catálogo. Uma tigela hemisférica de bronze carrega o nome cuneiforme de cinco sinais de Manishtushu da Acádia (c. 2270-2255 a.C., lote 249), uma das primeiras inscrições reais nomeadas a chegar ao mercado nos últimos anos. Do período Cassita o leilão apresenta uma conta de olho de ágata com o nome de Kurigalzu II (lote 250) e um selo cilíndrico de ágata com uma oração suméria ao deus da tempestade Adad (lote 216).

A seção do Egito é encabeçada por uma figura de basalto de quarenta centímetros do funcionário aduaneiro saíta Wahibre, ajoelhado para apoiar uma ampla bacia de oferendas. Separadas no século XIX, as duas partes passaram por diferentes coleções e salões de vendas antes de se reunirem aqui pela primeira vez em leilão (lote 61). Outros destaques egípcios incluem um Osíris de bronze fundido de setenta centímetros da 26ª Dinastia (lote 81) e uma estela de madeira pintada ligando Amon em Luxor a Osíris em Abidos (lote 65).

Duas vasilhas áticas lideram a seção da Grécia. Uma pyxis de figuras negras do século VI aC retrata a procissão de carruagens de uma noiva ateniense, com a recepção na sua nova casa ao redor da tampa (lote 96). Uma coluna de figuras vermelhas do século V emparelha Europa com uma tríade dionisíaca, duas cenas de poder divino em uma vasilha (lote 88).

Do Mediterrâneo ocidental vêm os bronzes de Gravona, dez objetos recuperados de um corte ferroviário na Córsega na década de 1880 e publicados por Robert Forrer em 1924.

Após o primeiro dia, o leilão continua exclusivamente online a partir de 3 de junho, com arte antiga em várias categorias de coleção. O programa encerra com um leilão de Moedas Antigas nos dias 9 e 10 de junho, juntamente com pesos, fichas, medalhas e livros.

Início do leilão: 8h Leste dos EUA/13h BST.

Licitação: Ausente, por telefone ou online através da plataforma de licitação da TimeLine, LiveAuctioneers, Invaluable ou The Saleroom.

Pagamentos: Aceita-se GBP. Envio disponível para todo o mundo.

Perguntas: +44 (0) 1277 815121 ou [email protected].
Online: https://timelineauctions.com

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6c350ee3-943d-4407-9634-d55fd6940c48

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d11d6df8-af6c-456d-a263-16a46d0e7564


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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001184943)
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