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Com encerramento da campanha de vacinação contra gripe, Estado reforça importância da imunização dos grupos prioritários

Com o encerramento oficial da campanha nacional de vacinação contra a gripe previsto para sábado (30/5), a Secretaria da Saúde (SES) reforça a nece...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/05/2026 às 23h11
Com encerramento da campanha de vacinação contra gripe, Estado reforça importância da imunização dos grupos prioritários
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Com o encerramento oficial da campanha nacional de vacinação contra a gripe previsto para sábado (30/5), a Secretaria da Saúde (SES) reforça a necessidade de reserva de estoques estratégicos para a manutenção e intensificação das ações de vacinação dos grupos mais vulneráveis, como as crianças, as gestantes e os idosos, facilitando o acesso desse grupo prioritário à imunização. Tal medida é fundamental para aumentar as coberturas vacinais, reduzir hospitalizações e óbitos e minimizar o impacto da influenza sobre os serviços de saúde.

A ampliação da vacinação contra influenza para a população em geral é uma decisão municipal. Na prática, isso significa que as prefeituras têm autonomia para ampliar o público atendido, desde que garantam uma reserva estratégica suficiente para atender crianças, idosos e gestantes ao longo dos próximos meses.

O Estado, no entanto, recomenda cautela na decisão de liberar as doses para toda a população. “É fundamental que os municípios reservem vacinas para esses grupos prioritários”, destaca a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri. Ela ressalta que, caso os estoques se esgotem após uma eventual abertura irrestrita, não haverá reposição adicional por parte do Ministério da Saúde.

A orientação foi uma decisão conjunta com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS) e leva em consideração o aumento esperado de doenças respiratórias nos próximos meses de inverno. De acordo com o Cevs, a tendência é de crescimento nos casos de síndromes respiratórias agudas graves e de influenza, com possibilidade de maior número de hospitalizações.

Diante desse cenário, a prioridade permanece nos grupos considerados mais vulneráveis: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos e gestantes. Segundo a SES, esses públicos já integram o calendário de vacinação de rotina e têm direito à dose ao longo de todo o ano, independentemente do período de campanha.

Estoque e cobertura

Até o momento, o Rio Grande do Sul já recebeu cerca de 3,87 milhões de doses da vacina contra a gripe, de um total de pouco mais de 5,2 milhões previsto para envio pelo governo federal. Desse montante, aproximadamente 2,15 milhões de doses já foram aplicadas – inclusive nos públicos inicialmente elegíveis, como trabalhadores da saúde, pessoas com doenças crônicas e professores, entre outros.

Entre os grupos prioritários das crianças, idosos e gestante, cerca de 1,35 milhão de pessoas foram vacinadas, o que representa uma cobertura de 43,2%. A estimativa é que esse público some pouco mais de 3,1 milhões de pessoas no Estado, restando ainda cerca de 1,77 milhão a serem imunizados.

Com base nesses números, a SES recomenda que os municípios mantenham essa reserva de doses para garantir a cobertura desses grupos. O excedente disponível pode, então, ser oferecido à população em geral.

Atendimento nas unidades de saúde

Outra orientação é que as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) sigam priorizando o atendimento dos grupos mais vulneráveis, mesmo após eventual abertura da vacinação para todos.

A ampliação da oferta ao público geral é vista como uma forma de aumentar a cobertura vacinal e reduzir a circulação do vírus, mas sem comprometer a proteção dos grupos que apresentam maior risco de complicações pela doença.

A SES reforça ainda que a vacinação continua sendo a principal forma de prevenção contra a gripe, especialmente neste período de maior circulação de vírus respiratórios, e orienta a população a procurar as unidades de saúde para se imunizar.

Estratégia de vacinação contra a gripe (influenza) no RS - 2026

  • Doses já recebidas pelo RS: 3.870.680
  • Total de doses a serem enviadas ao RS: 5.215.642 (equivalente ao total estimado dos públicos elegíveis para vacinação)
  • Doses já aplicadas no total: 2.156.765
  • Doses aplicadas em crianças, idosos e gestantes: 1.350.800
  • Saldo de crianças, idosos e gestantes a serem vacinados: 1.776.605

Cobertura dos grupos prioritários

  • Crianças:32,61% (196.866 doses aplicadas para um total de 662.692)
  • Gestantes: 50,35% (doses aplicadas 39.311 para um total de 84.055)
  • Idosos: 61,70% (1.114.623 doses aplicadas para um total de 2.380.658)
  • Total: 43,19% (1.350.800 doses aplicadas para um total de 3.127.405)

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

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Foto: Reprodução/Secom SC
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