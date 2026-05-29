Governo do Estado avança nas tratativas para estadualização do Hospital São José, em Joinville

Foto: Comunicação Prefeitura de Joinville

Representantes da Secretaria de Estado da Saúde (SES) se reuniram na quinta-feira, 28, com autoridades da Prefeitura de Joinville para elaborar o plano de trabalho que orientará o processo de estadualização do Hospital Municipal São José. O encontro foi conduzido pela secretária adjunta da SES, Cristina Pauluci e pela secretária da Saúde de Joinville, Daniela França Cavalcante.

“Reconhecemos a importância do Hospital São José para toda Joinville e região e nos comprometemos a fazer com que ele continue atendendo a população com qualidade, segurança e 100% SUS”, afirmou a secretária Cristina Pauluci.

Durante o encontro, foram definidos os encaminhamentos que atribuem ao Governo de Santa Catarina a responsabilidade de avançar nos trâmites operacionais e técnicos da modelagem do processo de transição, enquanto o município ficará responsável por reunir e apresentar informações mais detalhadas sobre a estrutura e os serviços prestados pelo hospital.

“O Hospital São José é fundamental para a Rede de Saúde de Joinville, porque ele atende com muita qualidade pacientes em diversas especialidades. Nosso trabalho com esse processo é para que assim continue e para que os servidores que estão lá alocados tenham um local ainda mais adequado e com melhores condições para poder trabalhar”, garantiu a secretária da Saúde da cidade, Daniela França.

Para garantir mais agilidade ao processo, o trabalho foi dividido em dois grupos: o Estratégico, responsável pelas decisões legais e de gestão, e o Tático, encarregado das questões operacionais, financeiras e de recursos humanos. Com os dados já consolidados, os grupos deverão apresentar os resultados em nova reunião marcada para o fim de junho.

Referência em urgência, emergência e alta complexidade, o Hospital São José atende a população de 26 municípios do Norte e Planalto Norte. A unidade é destaque pela oferta de serviços especializados, como UTI, neurologia, neurocirurgia, atendimento a AVC, oncologia, ortopedia, tratamento de queimados e transplantes.

Com informações: Comunicação Prefeitura de Joinville

Mais informações:

Victória Lopes

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]

Nos siga no instagram @saude.sc