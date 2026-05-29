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Governo do Estado reforça frota da Secretaria da Saúde com entrega de 12 novas caminhonetes

O governo do Estado entregou, nesta sexta-feira (29/5), 12 novas caminhonetes para reforçar a frota da Secretaria da Saúde (SES). Adquiridos com in...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/05/2026 às 19h00
Governo do Estado reforça frota da Secretaria da Saúde com entrega de 12 novas caminhonetes
Veículos foram adquiridos com investimento estadual de R$ 3,1 milhões -Foto: Rodrigo Toledo França/Ascom SES

O governo do Estado entregou, nesta sexta-feira (29/5), 12 novas caminhonetes para reforçar a frota da Secretaria da Saúde (SES). Adquiridos com investimento estadual de R$ 3,1 milhões, os veículos darão suporte a atividades administrativas e à distribuição de materiais essenciais para o funcionamento da rede de saúde.

As caminhonetes, que passam a integrar a frota e a estrutura de apoio logístico da SES, ampliam a capacidade operacional da pasta e serão utilizadas para atender demandas estratégicas, como o transporte de medicamentos e outros insumos de saúde.

Outra função importante dos veículos é serem utilizados em operações de captação e transporte de órgãos, contribuindo diretamente para o sistema de transplantes no Estado. Além de permitirem o deslocamento de equipes médicas, eles garantem que os materiais biológicos cheguem em tempo adequado para a realização dos procedimentos.

A titular da SES, Lisiane Fagundes, destacou que a renovação da frota representa um avanço na qualificação dos serviços prestados à população. “A ampliação e a renovação da frota nos permitem trabalhar com um cronograma mais organizado para a entrega de medicamentos e transporte de insumos. Da mesma forma, os veículos são fundamentais para o sistema de transplante de órgãos”, explicou.

Modernização da frota da SES

A entrega desta sexta-feira dá continuidade ao processo de modernização da frota da SES. Em fevereiro deste ano, outras 18 caminhonetes do mesmo modelo já haviam sido destinadas às 18 coordenadorias regionais de saúde para apoiarem ações de vigilância em saúde.

Com a ampliação e a renovação da frota, o governo do Estado busca garantir mais agilidade, segurança e eficiência no atendimento às demandas do sistema público de saúde, especialmente em ações que exigem rapidez e precisão logística, como a distribuição de medicamentos e a realização de transplantes.

“Os veículos novos, robustos e em plenas condições de uso, garantem mais segurança para servidores e motoristas em seus deslocamentos”, frisou Lisiane.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

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